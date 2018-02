Montella: "El Atlético es un gran equipo pero debemos pensar en nosotros"

Vincenzo Montella, entrenador del Sevilla, ha analizado en sala de prensa el duelo que espera este domingo ante el Atlético de Madrid y sobre el que piensa, no tendrá nada que ver con los de Copa. "Es un partido diferente, todos tenemos la ilusión por ganar, mañana será un partido muy difícil y tendremos que dar lo mejor de nosotros para ganar", ha dicho el italiano, que asegura que el equipo llega bien a la cita: "Los jugadores están bien, hemos recuperado, hoy hemos hecho un buen entrenamiento, nos hemos recuperado mentalmente y estamos preparados para el partido de mañana".

En cuanto a las posibles rotaciones, Montella no ha querido dar pistas. "El Atlético es un gran equipo que opta a la primera posición de la Liga, todavía tengo hasta mañana para decidir si vamos a hacer algún cambio o no", ha explicado, para recalcar que el duelo supone "una oportunidad" para seguir aspirando a la cuarta plaza.

Sobre la posible salida de Fernando Torres al fútbol chino, Montella ha dicho: "Torres es un grandísimo jugador, no me gusta hablar sobre cosas de otros clubes, Simeone también es un grandísimo entrenador y vamos a enfrentarnos a un rival que ha recuperado mucha confianza. Ellos tienen muchas posibilidades en ataque, nosotros pensamos en nosotros mismos y en hacer un gran partido".

Preguntado por el ambiente del Sánchez-Pizjuán, que tras el partido ante el United ha recibido muchos halagos por Europa, Montella no sabría decir si es el mejor ambiente de Europa: "No lo sé, no he jugado en todos los campos de Europa pero sí está claro que aquí sentimos mucho la cercanía de la grada y eso es muy importante".

Los elogios a su trabajo: "La profesión de entrenador tiene altibajos, me siento bien y motivado, siento mucho aprecio y estoy contento aquí".

La primavera de Sevilla: "Hemos paseado un poco, es una ciudad preciosa, con un clima excepcional. El otro día, siendo febrero, cené en una terraza con mis hijos, así que el ambiente es espectacular".

Los sucesos de Bilbao: "Los violentos tienen en el fútbol una excusa para mostrar su violencia, usan el fútbol como pretexto, pero existen en todos los ámbitos".

Consejos a Muriel: "Creo que siendo entrenador no debo pensar en que antes he sido delantero. Debo dar consejos a todos, Muriel ha dado un salto de calidad pero creo que puede dar un salto más todavía".

Simeone: "Respeto mucho a Simeone porque ha creado una filosofía, una manera de ver el fútbol y eso siempre tiene que ser respetado. No robaría nada a Simeone, cada entrenador debe llevar adelante sus convicciones".

Diego Costa: "Diego Costa es un gran delantero pero si no juega él lo hará Gameiro, Torres o Griezmann y la lista se podría ampliar contando a los extremos, es un gran equipo pero debemos pensar en nosotros".