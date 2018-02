Nasri, sancionado un año por tratarse indebidamente cuando estaba en el Sevilla

Nasri no podrá fichar por la Unión Deportiva Las Palmas.

Nasri no podrá fichar por la Unión Deportiva Las Palmas.

La Unión Deportiva Las Palmas no podrá fichar a Samir Nasri. Es cierto que Paco Jémez no estaba muy convencido, pero, aun queriendo, no hubiese podido hacerse con los servicios del exjugador del Sevilla. Y es, según publica Marca, el mediapunta será sancionado este lunes con un año sin pisar los terrenos de juego tras considerar la UEFA que se trató indebidamente en el Navidad de 2016, cuando defendía los colores blanquirrojos.

A priori, su castigo, por ser considerado como doping, iba a ser de dos años, pero las alegaciones de Juan de Dios Crespo han servido para que se le rebaje a la mirad. Nasri fue sancionado por la UEFA por someterse a diversos tratamientos durante las vacaciones. El marsellés se puso en manos de la clínica Drip Doctors, que anunció, para sorpresa de todos, que había "aplicado a Nasri Inmmunity IV Drip (suero intravenoso) para mantenerlo hidratado durante la exigente temporada con el Sevilla".

Con la cautelar, y a la espera del TAS, Nasri pudo jugar y, el verano pasado, acabó recalando en el Antalyaspor turco, con el que rescindió contrato el pasado 31 de enero. Tras la salida de Jonathan Viera, quien se ha ido a China, Las Palmas pensó en su posible fichaje, pero esta sanción va a evitar que el mediapunta vuelva a vestirse de corto, por el momento.

Nasri se sometió al tratamiento en cuestión de manera privada y sin avisar a un Sevilla al que no afecta este turbio asunto.