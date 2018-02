Arias aguarda para dar el golpe definitivo por Berge

Desde Bélgica, se ha asegurado esta semana que ya existe un preacuerdo entre el Sevilla y el Racing Genk para que Sander Berge (20) vista de blanquirrojo la próxima temporada, pero la realidad no es ésa, según confirman desde el entorno del mediocentro noruego a ESTADIO. Eso sí, reconocen que Óscar Arias, quien ya realizó un par de ofertas por el jugador el pasado verano, está "muy interesado" en llevárselo y que se mantienen contactos continuos.

La idea del director deportivo nervionense, como en el caso de Guilherme Arana, pasaba por realizar una nueva ofensiva durante el mes de enero, si bien Vincenzo Montella requería de futbolistas que le brindasen un rendimiento inmediato y Berge, lesionado desde octubre, estaba imposibilitado para ello. Así las cosas, Arias acabó firmando a Roque Mesa, en calidad de cedido.

Al igual que Arana o Muriel, la del noruego es una apuesta personal de Arias, quien no va a parar hasta lograr su fichaje. Hace tiempo que tiene al jugador convencido, pero no ocurre lo mismo con un Genk muy duro para negociar, al que le cuesta desprenderse de sus mejores futbolistas (bien lo sabe Alejandro Pozuelo). El director deportivo nervionense, sin embargo, es consciente de que el hecho de que Berge esté pasando prácticamente la temporada en blanco está provocando que se devalúe, así como que ya no tenga tantos pretendientes y posibles pujantes (le gusta mucho a Wenger).

El tiempo, lejos de ser un impedimento, está corriendo en favor de un Sevilla que nunca ha perdido de vista al noruego. El pasado verano no fueron suficientes 10 millones de euros, pero Berge no se ha revalorizado desde entonces. Todo lo contrario. Arias mantiene su maquinaria en marcha.