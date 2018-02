Montella: "Si tengo que hacer un cambio lo haré, pero no voy a cambiar por cambiar"

Vincenzo Montella, técnico del Sevilla, cree que el fallo en el gol de Diego Costa fue clave para el devenir del partido. "Está claro, si marcas un gol al principio, todo cambia. Episodios como estos cambian el partido", ha dicho el italiano, que espera que esta derrota no afecte en lo colectivo: "Creo que el equipo ha demostrado orgullo. Hasta el 2-0 el equipo ha bajado los brazos, pero creo que el equipo se va a recuperar pronto".

"Tenemos poco tiempo para recuperar, pero lo prepararemos de la mejor forma posible para el Málaga", ha aseverado con respecto al partido del próximo miércoles, donde espera dar otra imagen y mejorar de cara a la portería rival: "Las derrotas siempre fastidian. Hoy hemos perdido la confianza cuando hemos encajado el 0-2 y con el 0-3 nos hemos ido del partido. Tenemos que mejorar la definición".

Preguntado sobre si cree que se ha pagado el esfuerzo ante el United, Montella ha dicho: "Cada equipo tiene su evolución. Si tengo que hacer un cambio lo haré, pero no voy a cambiar por cambiar. Es verdad que el equipo está encajando muchos goles".

Por último, sobre los regalos en los goles, el italiano ha explicado: "Es verdad, hemos regalado goles. Incluso, tres. Estas cosas suceden. Cuando son resultado de acciones individuales, no me enfado mucho. Me enfado más si el equipo no sigue la filosofía, pero estoy contento con el orgullo que ha demostrado el equipo y tengo que dar las gracias al equipo".