Nolito: "Te vas jodido para casa"

Nolito ha analizado la derrota en la zona mixta del Sánchez-Pizjuán. "Te vas jodido para casa, fuimos superiores al principio del partido pero luego los errores nos han condenado. Ellos necesitan poco para marcar", ha dicho en SFC Radio.

Sobre la abultada goleada, el sanluqueño ha dicho: "El que no haya visto el partido y vea el resultado dirá que hemos jugado mal, pero creo que el equipo ha hecho un gran trabajo. El Atlético es uno de los mejores equipos de Europa, nos han castigado a la contra y las que han tenido las han metido".

"Hemos tenido nuestras oportunidades y no las hemos metido, pero todavía queda mucho y ahora toca preparar el partido del Málaga, que también será muy intenso, ellos saldrán a morder", ha avistado Nolito, que todavía no renuncia a la cuarta plaza: "No queda otra que luchar, nadie dijo que fuera fácil, todavía quedan dos meses y pico de competición y hay que luchar por la cuarta plaza, no queda otra".