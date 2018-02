Sevilla F.C. 2-5 Atlético: Otro manotazo a la esperanza

Vincenzo Montella resolvió su particular soliloquio (rotar o no rotar), decantándose por un once tipo que cosechó otra 'manita', la quinta de la temporada (tras Betis, Spartak, Real Madrid y Eibar). Una decisión que sorprendió poco en Nervión, donde ya han calado al italiano. Teniendo en cuenta al rival, quizá no era fecha para dar oxígeno, pero tampoco lo era para recibir otro 'manotazo' de realidad.

Un riesgo que Montella acabó pagando demasiado pronto, viendo cómo Jesús Navas (uno de sus hombres más en forma y el que más peligro estaba llevando hacia la portería colchonera) se veía obligado a ser sustituido al cuarto de hora de partido por un pinchazo en el gemelo, entrando Layún. Un jarro de agua frío que frenaba en seco el fútbol blanquirrojo y con el que decía adiós a su objetivo de pelear por el cuarto puesto, a diez puntos de distancia tras la victoria del Valencia.

El encuentro, hasta ese momento, pintaba disputado, gozando el Sevilla de una doble ocasión en el minuto tres de partido que bien pudo valer para adelantarse: Oblak, salvador, evitó un remate centrado de Muriel desde el punto de penalti, mientras que Correa, en la segunda jugada, no encontraba portería con su chut colocado. Un Sevilla que dejaba atrás el 'Amateurismo' instaurado en su día por Sampaoli y al que se le quiso dar continuidad con Berizzo, intentando llevar el protagonismo pareciéndose más a ese Sevilla de Emery.

Recuperando balones cerca del área de Sergio Rico y desplegándose con velocidad a la contra ante un Atlético al que el Cholo había fortalecido en el centro con hasta cuatro mediocentros, en busca de cerrar los espacios y salir rápido a la contra por medio de un luchador Diego Costa. Un puro espejismo que, ya sin Navas, quedó en nada, entrando con facilidad los colchoneros por el costado que ocupaba Layún, una vez que se hubieran sentido cómodos defendiendo y, poco a poco, se fueran animando al ataque, a la vez que el Sevilla, con un fútbol bastante más tosco que de inicio, se lo permitía.

Y así llegó el primero, por medio de Diego Costa. El hispano-brasileño, poco antes de la media hora, aprovecharía un gravísimo error de Banega en la salida del balón que, tras un comprometido esférico de Rico, acabó en las redes sevillistas. La diferencia de contar, o no, con un verdadero 'killer' sobre el terreno de juego. 0-1 y el Sevilla sufriendo más que nunca ante ese Atlético intenso y fuerte que acostumbra ser. Costa, en el 38', avisaría de nuevo, tras otra pérdida de un desconocido Banega, siendo Griezmann, poco antes del descanso, quien haría el segundo tras buscarse un hueco en la frontal y sacarse un potente disparo que se coló por la escuadra derecha de la meta que defendía Sergio Rico. Lo importante que son los delanteros...

Tras el paso por vestuarios, Montella intentó de nuevo, sin conseguirlo, destruir la organización defensiva levantada por Simeone, algo que se vio truncado de nuevo con el tercer gol colchonero. Griezmann, de penalti, tras arrollar Sergio Rico en el área a Costa.

Con el 0-3 en el marcador, el objetivo de Montella pasó a ser, sin conseguirlo, evitar una nueva goleada en contra y darle oxígeno a sus hombres, entrando Ben Yedder, por Correa y Nolito por el 'Mudo'. Simeone, con el viento a favor, tiró de banquillo en busca de mayor pegada a la contra, dándole entrada a Correa y Vitolo, una vez que un nuevo regalo sevillista, esta vez de Mercado, propiciara el cuarto, de Koke.

Griezmann, en el 85', firmaría un 'hat-trick' que supondría el quinto y definitivo para los colchoneros, que se dejarían ir hasta el punto de encajar dos goles en los minutos finales: Sarabia (85') y Nolito (89'), que sustituyó al 'Mudo', a la vez que el colegiado se comía un penalti claro de Oblak sobre Sarabia que habría servido para maquillar algo más el fiasco de un lastimoso Sevilla que pagó los excesos y regaló el resto.



- Ficha técnica:

Sevilla: Sergio Rico; Jesús Navas (Layún, m.18), Mercado, Lenglet, Escudero; Éver Banega, Nzonzi; Sarabia, Franco Vázquez (Nolito, m.70), Correa (Ben Yedder, m.60); y Muriel.

Atlético de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe; Saúl, Thomas (Correa, m.64), Gabi, Koke (Vitolo, m.71); Griezmann y Diego Costa (Gameiro, m.76).

Goles: 0-1, M.29: Diego Costa. 0-2, M.42: Griezmann. 0-3, M.51: Griezmann, de penalti. 0-4, M.65; Koke. 0-5, M.81: Griezzman. 1-5, M.85: Sarabia. 2-5, M.89: Nolito.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a los visitantes Diego Costa (m.28), Giménez (m.47) y Saúl (m.91) y a los locales Correa (m.32), Escudero (m.68) y Franco Vázquez (m.70).

Incidencias: Partido de la vigésima quinta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 38.000 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en recuerdo de exentrenador del Sevilla Luis Cid Carriega, fallecido recientemente a los 88 años, y del ertzaina Inocencio Alonso, fallecido el pasado jueves en Bilbao en los prolegómenos del partido de la Liga Europa entre el Athletic Club y el Spartak de Moscú.