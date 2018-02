Corchia: "Echo de menos pisar el Sánchez-Pizjuán, pero pronto podré hacerlo"

La lesión de Jesús Navas frente al Atlético, que obligó al palaciego a retirarse del campo en el 16' con una sobrecarga en el gemelo de su pierna derecha, ha hecho sonar las alarmas en el Sánchez-Pizjuán, habida cuenta de que Sébastien Corchia, el único lateral derecho natural del plantel (Montella ve a Mercado como central y Layún, aunque puede jugar en ambas bandas, ha venido haciéndolo habitualmente por la izquierda a lo largo de su carrera), también se encuentra lesionado. Unos problemas físicos de los que el zaguero galo evoluciona positivamente, una vez que su recuperación se esté demorando más de lo esperado, tal y como él mismo asegura en declaraciones exclusivas a ESTADIO Deportivo. "Sobre todo, echo de menos pisar el terreno de juego del Ramón Sánchez-Pizjuán junto a mis compañeros, sintiendo el poder y la pasión de la afición de nuestro gran club. El ambiente es verdaderamente único y extremadamente motivador. No puedo esperar más para darlo todo por mi club y por nuestros seguidores", destaca Corchia, quien considera que le espera "un gran futuro" como sevillista. "Mi lesión ha sido un poco más complicada de lo esperado, pero ahora estoy mucho mejor. Se está curando bien en este momento, y pronto podré volver al terreno de juego. Necesito paciencia para que se cure de una buena manera y para asegurarme de que no tendré problemas más adelante. Trabajo duro para volver al mismo nivel que antes de mi lesión, cuando sentí que las actuaciones fueron grandiosas para mí y para el equipo", aclaró Corchia, una vez que el Sevilla informara semanas atrás de una lesión en el recto anterior derecho y no especificara su periodo de baja. "Todavía podemos hacer grandes cosas esta temporada. Tenemos grandes ambiciones como equipo, y tengo grandes objetivos como jugador de este gran club", resalta el galo, quien no da por perdida la lucha por la cuarta plaza de la tabla, a diez puntos de distancia.

Una lesión que le ha "frustrado" un poco durante este tiempo. "Fue un momento terriblemente malo para que me lastimara. Nuestro nuevo entrenador me dio confianza en el lateral derecho y sentí que podía dar lo mejor para el equipo en ese momento. Todo parecía tan prometedor... Y luego me lesioné", explica un Sébastien Corchia que "disfrutaba" con Montella y la idea de fútbol que ha traído consigo.

La primera gran lesión de su carrera profesional

"Extraño mucho jugar, porque esta es mi primera lesión de este tipo en toda mi carrera. Por ejemplo, la temporada pasada jugué todos los partidos de la Ligue 1 con el Lille", relata Corchia durante su conversación con ED, a la vez que destaca su excelente relación con Montella: "Realmente disfrutaba trabajar con el nuevo entrenador y jugar su estilo de fútbol. Nuestro entrenador habla mucho con los jugadores, también en conversaciones individuales, y eso es genial. Ha sido perfecto para mí, porque ambos hablamos italiano, ya que tengo doble ciudadanía, italiana y francesa. Trabajamos duro para mejorar como equipo y con una mejor comprensión táctica y organización. Siento que tiene confianza en mí, y haré todo para estar a la altura de eso".