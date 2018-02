Montella: "No es una posibilidad que el Betis quede por delante del Sevilla"

El técnico del Sevilla, Vincenzo Montella, ha pasado por rueda de prensa con vistas al próximo partido del equipo de Nervión, que visitará mañana La Rosaleda para medirse a un Málaga que llega en horas bajas y además, como colista de Primera división. El italiano también ha hecho referencia al partido contra el Atlético de Madrid, en el que el Sevilla no dio una buena imagen.

Sobre su rival, el Málaga: "Me espero un partido muy intenso. Espero jugar un partido que podamos ganar. El Málaga es un equipo que todavía cree en la remontada, vi el partido contra el Valencia y ellos creen en la remontada, será un partido difícil".

Sobre la derrota ante el Atlético de Madrid: "He hecho una valoración general del partido. Nosotros conocemos nuestros defectos. Está claro que cuando estamos compactos le podemos ganar a cualquiera. La primera media hora de partido fue la mejor que hemos hecho desde que estoy aquí, pero con el gol nos vinimos un poco abajo. A veces los jugadores tienen un exceso de confianza a la hora de recuperar balones demasiado arriesgados".

Franck Kessié, jugador al que Montella tuvo en el Milan, afirmó que con él como entrenador los jugadores trabajaban poco: "Franck ha mandado un mensaje pero no es lo que quería decir. Cuando uno gana todo es más fácil, cuando pierde no lo es tanto. Los futbolistas a veces se inventan cosas para justificarse cuando los resultados no son buenos".

Ben Yedder jugó unos buenos minutos ante el Atléti, ¿Tendrá más a partir de ahora?: "Hoy no voy a hablar de eso. Haré mis valoraciones y haré cambios. Hay jugadores que han mejorado mucho físicamente".

Será un partido especial para Sandro, que realizó una gran temporada en el Málaga: "Tengo mucha confianza en Sandro. A veces es difícil hacer la lista, él se quedo fuera en la última. Aquí está trabajando muy bien, mucho más que en el Everton donde a veces ni siquiera entrenaba. Ha crecido mucho físicamente y tendrá su oportunidad".

Ante el Atlético, el Sevilla encajó cinco goles por quinta vez en la temporada, la tercera vez desde que está Montella: "Nunca había encajado cinco goles como entrenador. Llevo más de 300 partidos como entrenador a un gran nivel y nunca había encajado cinco, pero el partido del otro día fue muy diferente a los otros en los que habíamos encajado cinco goles".

Al ser preguntado sobre la posibilidad de que el Betis termine la temporada por encima del Sevilla, el italiano contestó en tono de broma: "No es una posibilidad que el Betis quede por delante del Sevilla".

La lluvia podría ser también protagonista en el partido de mañana: "No lo sé si lloverá o no, pero el equipo tiene que saber jugar con lluvia o con viento. El único problema es que yo me mojaré".

Tras la última derrota, el Sevilla se queda a 10 puntos del Valencia, ¿Sigue siendo posible alcanzar al cuarta plaza?: "En la Liga debemos pensar en el partido a partido. Mañana tendremos otro partido, después otro contra el Athletic, después contra el Valencia y así. No debemos mirar demasiado adelante".

Por último, Montella ha hablado sobre la posibilidad de que mañana debute Arana: "Es una posibilidad que Arana juegue mañana, ahora lo veremos en el entrenamiento".