Arana: "Como lateral, lo primero es defender"

Guilherme Arana por fin pudo disfrutar de su debut como jugador del Sevilla. "Estoy muy feliz. Doy gracias a Dios y a los compañeros porque me ayudaron. Este fútbol es diferente al de Brasil y gracias a los compañeros he podido entrar bien", ha dicho en la radio del club.

El lateral lleva casi dos meses entrenándose con el Sevilla: "Me siento bien. He estado entrenando mucho. Los compañeros me han ayudado, hemos hablado mucho".

Hoy Arana se ha prodigado poco en ataque, algo que espera que cambie en el futuro: "Por mis características ofensivas juego más arriba, pero como lateral primero tengo que defender. Lo importante era la victoria".

Ahora, el brasileño sabe que tiene que competir con Escudero: "Estoy a disposición del entrenador. Está Escudero, que es un gran lateral, pero yo estoy a su disposición".