Osorio sigue a Miguel Layún

Con los cinco sentidos puestos en el choque de hoy en Málaga, la plantilla sevillista se ejercitó en la tarde de ayer en la ciudad deportiva bajo la atenta mirada de Juan Carlos Osorio, seleccionador de México, que siguió la sesión junto a Javi Guerrero, miembro de la dirección deportiva, y departió tras ella con algunos de los profesionales blanquirrojos.

El objetivo del entrenador colombiano no es otro que seguir de cerca las evoluciones de Miguel Layún, un fijo en sus convocatorias, que no en su once, que decidió cambiar el Oporto por Nervión en enero en busca de los minutos que le aseguren su presencia en el Mundial de Rusia del próximo verano.

El defensor, de momento, es el refuerzo invernal con el que más está contando Montella, que le ha concedido 280 minutos en cinco partidos, si bien su rendimiento no está siendo el esperado.