Arana, con el aval de Mariano

Guilherme Arana se bautizó al fin como sevillista en La Rosaleda, con una victoria importantísima y la portería a cero en una cita en la que el brasileño respondió con seguridad atrás y prudencia en ataque a la espera de adquirir confianza. Cerró su banda y mantuvo el nivel físico a pesar de su falta de ritmo en competición oficial, lo que se antoja una esperanzadora carta de presentación de cara a su aportación venidera.

Y es que en Nervión se ha depositado mucha confianza en Arana, quien cuenta con el aval de un compatriota que conoce a la perfección lo que se pide a un lateral en el Sevilla y también lo que puede ofrecer el ex del Corinthians. Se trata de su compatriota y exsevillista Mariano Ferreira, dueño de la banda diestra blanquirroja hasta que se marchó en verano a Turquía.

El brasileño lo siguió en el campeonato de su país y cree que alberga condiciones para consolidarse en el Sánchez- Pizjuán. "No lo conozco personalmente, pero he visto algunos partidos de él en su ex club. Es un jugador joven, tiene muchas cualidades y por eso lo contrató. Tiene todo para que le vaya bien en el Sevilla: es joven y muy técnico. Con certeza va a crecer en el Sevilla y tener éxito como tantos otros brasileños".

En este sentido, Mariano, en declaraciones exclusivas a ESTADIO, realiza una radiografía del primer fichaje en el pasado mercado invernal, resaltando su técnica y precisión en el pase. "Como todo lateral brasileño, tiene calidad con la pelota en el pie y un buen centro también. Ayuda bastante en ataque con su llegada a la línea de fondo. Arana irrumpió con fuerza en el fútbol brasileño y fue campeón. Posee mucha calidad".

Por ello, no alberga dudas de que cuajará como sevillista y, que si le respetan las lesiones y dispone de continuidad, lo tiene todo para triunfar en Nervión. "Creo que puede triunfar. Es un jugador joven, con calidad con la pelota en el pie. En mi opinión él va a tener mucho éxito en el Sevilla", explicó a esta redacción el de Sao Joao, convencido de que cuadra en el estilo sevillista.



Arana, feliz

El lateral zurdo, que seguro que celebra las apreciaciones de Mariano, completó los 90 minutos en La Rosaleda y expresó en Twitter su felicidad por el debut: "Estreno con victoria, gracias, Señor, por todo". Mensaje que el jugador acompañó de una imagen del equipo festejando el triunfo en el vestuario, reflejo de que está completamente integrado en el grupo.



Sobre Ganso: "Tiene que jugar para mostrar su gran calidad"

Mariano también se refirió a su otro compatriota, Ganso, sumido en el ostracismo con Montella. "Sabemos que el fútbol no es fácil y cuando cambiamos de un estilo de juego, como hizo Ganso, que salió del fútbol brasileño para ir al español, se necesita tiempo, y un ritmo de juego también. Él tiene mucha calidad, lo sabemos, pero para mostrar todo eso tiene que jugar", explicó a ED.