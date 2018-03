Kjaer: "Mi lesión era frustrante pero ya estoy listo para jugar"

Simon Kjaer regresaba el pasado miércoles a la titularida casi de imprevisto. Gabi Mercado se caía del once minutos antes del comienzo del encuentro ante el Málaga y Montella confió en el danés para acompañar a Lenglet en el eje de la defensa, donde cumplió pese a la larga inactividad. Ahora, con el buen sabor de boca tras su reaparición, Simon Kjaer atiende a ESTADIO Deportivo para desvelar sus sensaciones.



- ¿Cómo se encuentra tras volver a jugar el pasado miércoles?

- Estoy muy feliz de volver a los terrenos de juego con mis compañeros. No hay nada como la alegría de celebrar una victoria juntos en el vestuario. Cuando tienes una lesión echas mucho de menos los partidos. Y no pudo haber una mejor forma de volver para mí. Conseguimos un buen 1-0 fuera de casa. Tres puntos y la puerta a cero es mi combinación favorito.

- Ha tardado más de lo previsto en recuperarse ¿la lesión ya está olvidada?

- No me he recuperado tan pronto de la lesión como quería. He estado corriendo y entrenando algún tiempo, pero sentía que podía hacer dos días buenos de entrenamiento y luego un día en el que mi cuerpo no estaba perfecto. Era frustrante porque uno siempre quiere volver tan pronto como sea posible para ayudar al equipo de la forma en la que decida el entrenador. Finalmente me sentí listo para jugar un partido y fui elegido en la convocatoria. Luego llegó el fantástico placer de jugar de inicio.

- No está teniendo regularidad en su primera temporada en el Sevilla...

- He tenido problemas con diferentes lesiones esta temporada y ahora espero que todo sea más normal para el resto de la temporada. Espero encontrar el ritmo y enseñar lo mejor en cada partido para el Sevilla, un club fantástico. Espero que a partir de ahora todo vaya bien.

- ¿Cómo se sintió jugando de nuevo con sus compañeros?

- Ganarle al Málaga podría haber sido más cómodo, pero cuando sólo somos capaces de marcar un gol tenemos que asegurarnos de que el rival no consigue ninguno y fuimos capaces de conseguirlo. Creo que el equipo trabajó muy duro y mereció la victoria con muchos cambios en el once. Quizá perdimos algo de ritmo, pero dejamos a nuestro rival sin ocasiones así que estoy satisfecho.

- ¿Está listo para ser titular también ante el Athletic?

- No sé si jugaré de inicio el próximo partido, esa decisión compete completamente al técnico. Mi trabajo es ayudar al equipo en el rol que el entrenador quiere de mí. Eso es la vida de un jugador profesional. No jugué muchos partidos antes del choque contra el Málaga y otros jugadores lo han hecho bien en este periodo de tiempo. Hay una buena competencia por los puestos del once inicial y eso es muy saludable para el equipo. Ahora necesitamos que todos estén a su mejor nivel para el final de la temporada.

- ¿Qué análisis hace de la temporada?

- Nos quedan un montón de partidos exitantes en la Liga, la Champions y, por supuesto, en la final de la Copa del Rey. Y podemos hacer que esta sea una gran temporada para el club y para los aficionados. Tenemos mucha calidad en el quipo. Si seguimos trabajando y creyendo en las cosas que Montella quiere de nosotros será fantástico.