Montella: "Espero un rival muy agresivo en todas las zonas del campo"

El técnico del Sevilla, Vincenzo Montella, ha pasado por sala de prensa con vistas al partido de mañana que enfrentará al Sevilla con el Athletic Club de Bilbao en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El entrenador italiano ha repasado la actualidad del club y ha hecho referencia a la importante victoria ante el Málaga.

Sobre el rival, el Athletic Club, Montella se ha mostrado bien informado: "Es un rival muy organizado. Es un equipo que juega bien en todas las fases del campo y me espero un rival muy agresivo en todas las fases del campo".

Arana debutó ante el Málaga con la camiseta del Sevilla: "Arana hizo un grandísimo partido. Llevaba mucho tiempo sin jugar pero se encuentra bien físicamente y está en la convocatoria".

Nolito realizó un gran partido en La Rosaleda: "Nolito también hizo un grandísimo partido, llevaba mucho tiempo sin jugar y se ha adaptado muy bien a su nueva posición, pero espero mucho más de él, no solo en jugadas puntuales".

El Sevilla tiene que mejorar de cara a puerta: "Seguramente no somos un equipo suficientemente cínico. No sé porque pasa pero no es por falta de ganas. Está claro que si queremos estar más arriba tenemos que ser mejores de cara a gol".

Montella, a pesar de la falta de gol sigue confiando en sus jugadores: "Creo que tenemos grandísimos futbolistas que juegan muy bien. Pero está claro que si conseguimos que estos futbolistas sean más cínicos y tengan más gol será bueno para nosotros".

El italiano también hizo referencia a su pasado como futbolista: "Cuando yo jugaba era otro tipo de fútbol, no era tan caro. Todos debemos crecer juntos. Yo no corría tanto cuando jugaba".

El objetivo del Sevilla es luchar la cuarta plaza, pero Montella se muestra paciente: "Nosotros debemos ir partido a partido, es inútil miras más adelante. Debemos ir poco a poco."

La derrota ante el Atlético de Madrid aún está presente: "Es una realidad, creo que habíamos encontrado el camino justo pero esa derrota con el Atlético de Madrid nos puso los pies en el suelo. Debemos volver a donde estábamos antes."

Por último, Montella no ha querido revelar detalles sobre el once de mañana: "Algún cambio siempre hay, mañana veremos."