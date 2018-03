Sevilla FC-Athletic (2-0): El Sevilla deja 'Mudo' el rugido de los 'Leones'

Talento silencioso. Sin estridencias. Fiel a un apodo por su parquedad sintáctica, por una apariencia a veces cansina que no se corresponde con su carácter solidario. Porque Franco Vázquez igual genera a la altura de los privilegiados que trabaja como un gregario. Ayer se bastó para enmudecer a los ´Leones´ como el elemento diferenciador de un Sevilla sólido y lo suficientemente efectivo para resolver con prestancia una cita que controló sin extenuación ante un Athletic sin recursos para cuestionar la hegemonía nervionense. Vázquez impuso su ritmo entre líneas, asistió en el 1-0 a Muriel y enterró al rival con un tanto propio de un ´killer´ para asentar las bases del crecimiento sevillista en LaLiga, seguro sin balón y con fe en una idea tan interiorizada como respaldada por la calidad individual.

Tras las rotaciones en La Rosaleda, Montella regresó a su once base con la salvedad de la continuidad de Layún en la banda diestra por la lesión de Navas, a priori listo ya para el Valencia. Por lo demás, el italiano apostó por sus hombres de confianza ante un Athletic con reservas sustanciales de cara a la cita europea del jueves. De hecho, Ziganda brindó descanso de inicio a baluartes como Raúl García, Aduriz y De Marcos y compuso una medular con clara vocación defensiva y escasa creatividad, lo que propició que, a poco que apretaba su tibia presión, el Sevilla recuperaba cerca de la meta de Kepa, como ocurrió en el 6´ con remate de Correa salvado por el portero o al cuarto de hora con un disparo de Banega. Antes, Saborit se la arrebató en boca de gol al ´Tucu´, cerca del 1-0 en un cabezazo peinado. No se trataba de un dominio aplastante pero los nervionenses generaban peligro cada vez que subía un mínimo la intensidad, en el arranque con Correa y más adelante con la conexión con el ´Mudo´ Vázquez, que desahogó de espaldas y ocupó con inteligencia el espacio entre el trivote vasco y la zaga. Desde ahí vertebró la ofensiva sevillista y sirvió un pase medido para que Muriel, en posición franca, cabeceara al larguero, el preludio de lo que sucedería un minuto después con los mismos protagonistas pero con acierto. El argentino recibe entre líneas sin oposición y habilita al colombiano para que la cruzase y se sacudiera la presión tras marras varias ocasiones en los últimos encuentros. 1-0. Y sensación de superioridad con lo justo, con la correcta aplicación de un patrón definido ante un Athletic víctima de su indefinición, sin querer arroparse atrás pero sin un contundente paso al frente con los consecuentes desajustes. El Sevilla lo aprovechó y en el 32´ el ´Mudo´ cabeceó a la red un centro de Nzonzi. 2-0. El ex del Palermo se desenvolvía con comodidad y se bastaba para desestabilizar la frágil resistencia de los vascos, que trataron de estirarse y, ante la evidente relajación blanquirroja, dispusieron de dos remates de Williams, uno despejado por Rico y el otro fuera. Una advertencia de la necesidad de sentenciar el partido en la reanudación después de un primer acto controlado y resuelto con solvencia a partir de su mayor talento y la inoperancia integral del Athletic.

Ante esta situación, Ziganda viró bruscamente en el descanso con un triple cambio para dar entrada a tres pesos pesados, Beñat, Raúl García y Aduriz, en busca de una reacción que amortiguaron los de Montella con seguridad y disciplina en la resta aunque cediendo, quizás, demasiado terreno a la espera de rentabilizar los espacios a la contra. Esta disposición concedió al Athletic una posesión estéril, plagada de centros desde la banda pero sin precisión ni profundidad, permitiendo al Sevilla defenderse sin mayores problemas y protagonizar las mejores llegadas, como el cabezazo de Muriel tras error de Kepa, un rebote en Sarabia que se marchó por poco o una espectacular volea de Nolito salvada por el portero. El sanluqueño ejercía en ese momento de falso ´nueve´ una vez que Montella dejó al equipo sin delantero al retirar a Muriel, lo que, lejos de suponer un repliegue, adelantó la zona de recuperación con la inmediata creación de oportunidades clamorosas, primero del ´Mudo´ y después de Nolito, ambas malogradas por Kepa. El Sevilla apenas sufrió para firmar el triunfo más cómodo de la ´Era Montella´, consolidar su posición europea y presionar al Valencia a raíz del convencimiento de que entrar en la Champions no es una aspiración quimérica.

- Ficha técnica:

2 - Sevilla FC: Sergio Rico; Layún; Mercado, Lenglet (Kjaer, m.86), Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Sarabia, Franco Vázquez, Correa (Pizarro, m.90); y Muriel (Nolito, m.68).

0 - Athletic Club: Kepa; Lekue, Yeray Álvarez, Iñigo Martínez, Saborit; Mikel Vesga (Aduriz, m.46), Iturraspe (Beñat, m.46), San José, Córdoba (Raúl García, m.46); Susaeta y Williams.

Goles: 1-0, M.27: Muriel. 2-0, M.32: Franco Vázquez.

Árbitro: Alberto Undiano Mallenco (Comité Navarro). Amonestó a los visitantes Saborit (m.63), San José (m.79) e Íñigo Martínez (m.83), y a los locales Nolito (m.75) y Nzonzi (m.83).

Incidencias: Partido de la vigésima séptima jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán ante unos 25.000 espectadores. Tarde ventosa y lluviosa.