El uso que hace Montella de los fichajes.

Vincenzo Montella ha devuelto el pulso al Sevilla. El técnico italiano también está consiguiendo enderezar el rumbo en LaLiga, que era su asignatura pendiente y lo está haciendo con la confianza en un bloque de futbolistas que alterna poco. Entre ellos aparecen pocos de los fichajes que ha realizado Óscar Arias este curso -tanto en verano como en invieron-. Sólo tres de las incorporaciones tienen la total confianza de Montella y dos de ellos son viejos conocidos como Éver Banega y Jesús Navas. El tercero es Luis Muriel, que empieza a responder con goles a la confianza del técnico. El balance es algo más positivo que hace unos meses, pues en la primera parte del curso sólo Banega contaba con el aprobado.

Precisamente el rosarino el que más minutos está disputando con Montella. Con 1.252 minutos en 15 partidos se sitúa como una de las piezas clave en el esquema del transalpino, aparte de estar ganándose un sitio en la convocatoria de su antiguo entrenador Sampaoli para el Mundial de Rusia en verano de 2018.

En segundo lugar, el extremo reconvertido en lateral derecho, Jesús Navas, ha jugado 950 minutos en 14 partidos, en una suerte de multiusos para su técnico, ya que puede ocupar con seguridad toda la banda derecha. Una lesión le ha impedido estar en los dos últimos encuentros ligueros ante malagueños y bilbaínos.

A continuación, el que más minutos está disputando es el colombiano Muriel, que lleva un total de 884 minutos en 15 partidos, con cuatro goles y dos asistencias en su haber. Con estos guarismos, el ex de la Sampdoria y fichaje más caro de la historia del Sevilla empieza a demostrar con timidez su valía, gracias a la fe que ha depositado en él su entrenador, que lo conoce de haberlo tenido a sus órdenes en el equipo italiano citado.

Por detrás, están futbolistas que cuentan con oportunidades de manera regular, pero que no terminan de asentarse en el once: Nolito, Layún y Pizarro.

El ex del Manchester City Nolito, con 11 partidos, 511 minutos, dos goles y dos asistencias, intercala apariciones como titular y salidas de revulsivo. El italiano apostó por él como miembro del once en sus tres primeros partidos como entrenador, pero el balance de dos derrotas (Betis y Alavés) y una victoria frente al Cádiz en Copa del Rey le llevó a replantear su estrategia, siendo un primer cambio ofensivo en algunos casos y titular en otros. En Champions no llegó a calzarse las botas y en Copa del Rey su presencia en las últimas rondas ha sido testimonial (17 minutos en cuatro partidos desde Cádiz).

Por su parte, Guido Pizarro es otro de los comodines que se está guardando el míster. El pivote alterna titularidades con equipos inferiores al Sevilla a nivel clasificatorio con partidos en blanco o escasos minutos ante contendientes de mayor entidad. También fue el recambio de Banega cuando este se lesionó. En suma, 479 minutos repartidos entre 11 partidos.

En cuanto al flamante fichaje de invierno, Miguel Layún, su versatilidad ha convencido a Montella, que lo ha usado en siete partidos para 460 minutos. El argentino ha sido el recambio natural de Jesús Navas en los dos últimos partidos, en los que el de Los Palacios ha sido baja.

En el caso de Sébastien Corchia, una lesión le frenó cuando pasaba por su mejor momento y tenía la total confianza de Montella. Por su parte, Simon Kjaer comenzó como titular en los planes del italiano, encadenando tres titularidades. No obstante, su lesión y la competencia de Mercado le han relegado al banco. En total, 273 minutos para cinco encuentros desde la llegada del transalpino.

Llegando ya al pelotón de los fichajes que no terminan de entrar en los planes de Montella, aparecen los nombres de Sandro Ramírez, Roque Mesa, Arana, Lionel Carole, Guilherme Arana y Johannes Geis. Los tres primeros fueron fichados en el mercado invernal, pero a excepción de Sandro no están contando mucho.

El antiguo jugador de Málaga y Everton inició su andadura en la entidad blanquirroja como titular frente al Eibar. La dolorosa 'manita' le relegó al banquillo en los siguientes compromisos, siendo titular solo en un partido de los cuatro en los que se ha puesto la camiseta sevillista. El balance personal es de cinco partidos y 140 minutos, con un tanto en Copa del Rey contra el Leganés en su cuenta.

Con respecto a Roque Mesa, suma dos partidos y 67 minutos, por lo que se convierte en el futbolista con menos minutos de los fichados este año.

Geis, por su parte, ha salido en seis partidos como pivote y ha llegado a los 170 minutos, aunque se queda lejos de la importancia que le confirió Berizzo en sus últimas semanas al frente del Sevilla. Por su parte, Arana llegó al Sevilla tras un mes de inactividad y Montella ha esperado a que adquiriera tono suficiente para jugar. A diferencia de Roque, Sandro y Layún, no es un jugador del que se espere un rendimiento inmediado pese a la importante inversión del Sevilla. Jugó 90 minutos en Málaga sin desentonar. Carole, que ya llegó como última opción para el lateral izquierdo en verano se quedó sin ficha con la llegada del nuevo técnico.

