La motivación extra de Ibrahimovic contra el Sevilla

Zlatan Ibrahimovic no estuvo en el encuentro de ida de la fase de octavos de la Champions League ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Tampoco en el último encuentro del United en la Premier ante el Crystal Palace. Sin embargo, como ha expresado José Mourinho, el delantero se ha recuperado completamente de su lesión, pero no está bien psicológicamente: "Ha sido una temporada difícil para él ¿Está lesionado? No ¿Se siente feliz y totalmente listo para ayudar al equipo? No".

La lesión le llegó al sueco en un momento poco oportuno, desencadenando una temporada con pocos minutos y que sería la última de Ibra como 'red devil', según ha manifestado el técnico del United: "Para Zlatan, pensamos que es su última temporada con el Manchester United y será una decisión personal si juega o no".

El delantero redujo a la mitad su sueldo al caer lesionado, pasando de 400 a 200.000 euros semanales, pero en el contrato firmó una cláusula que puede ser el plus de motivación necesario para decidir volver al terreno de juego y enfrentarse al conjunto nervionense. Si el conjunto británico ganase la Champions League, el delantero sueco recibiría una bonificación de 2'25 millones de euros.