El Sevilla, el gran lunar de Marcelino

A lo largo de su carrera Marcelino García Toral ha sido poco menos que una garantía de éxito para los equipos a los que ha dirigido. En el Recreativo, el Racing, el Zaragoza y el Villarreal logró alcanzar los objetivos y sus salidas del equipo maño y del amarillo obedecieron a algo más que a temas deportivos.

Con este currículo, el de Careñes convenció el verano pasado a Peter Lim para encabezar el remozado proyecto che venciendo en el casting a técnicos como Quique Setién. Su carta de servicios ofrecía argumentos fundados para lograr sacar rendimiento a la plantilla desde el primer día. Y así ha sido. El Valencia ha ocupado plaza de Champions en 24 de las 27 jornadas disputadas y desde la quinta no ha bajado de la cuarta plaza. Incluso ha llegado a coquetear con la pelea por el título a comienzos del curso.

Con un estilo muy reconocible en todos los equipos en los que ha militado -4-4-2, orden, transiciones rápidas, vértigo-... Marcelino ha triunfado en todos los equipos en los que ha estado menos en el Sevilla. Y eso que lo tenía casi todo para hacerlo en Nervión. Quienes trabajaron entonces con él sólo tienen buenas palabras para el asturiano e incluso reconocen que no le dieron la plantilla que mejor se adaptaba a su manera de entender el fútbol. Un vestuario viciado y su falta de mano izquierda con alguno de los futbolistas precipitaron su salida a mitad de temporada.

"Me siento responsable del fracaso de Marcelino en el Sevilla. No fui capaz de hacer una plantilla acorde a los perfiles que él necesitaba. No hice algo clave en la tarea de un director deportivo, la de no interpretar lo que un entrenador quiere. Marcelino es un entrenador top, de los mejores de España. Aquí tuvo que ser cesado a los seis meses". Quien habla es Monchi, quien también sacó otra lección de aquella planificación: "Hay que ventilar el vestuario cada temporada", reconocía en la entrevista que dio a ESTADIO antes de marcharse a la Roma.

Eliminado de la Europa League en el play off por el Hannover, Marcelino comenzó con buen pie la Liga de la temporada 11/12, encadenando 9 partidos sin perder. Sin embargo, poco a poco fue perdiendo el control del equipo y después de una serie de cuatro partidos sin ganar y tras ser eliminado de la Copa precisamente por el Valencia, fue destituido del conjunto nervionense tras perder por 1-2 con el Villarreal en casa. Y es que el Sánchez-Pizjuán no trae buenos recuerdos para un entrenador que, como huésped en Nervión acumula seis derrotas y un empate.