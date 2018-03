Cena de equipo y un 'toque' a Montella

El Sevilla Fútbol Club (plantilla, cuerpo técnico y cúpula directiva) llevó a cabo durante la noche del pasado martes una cena de equipo en un conocido restaurante de moda de la localidad hispalense de Dos Hermanas en la que los sevillistas, al margen de pasar un rato distendido, quisieron conjurarse de cara a las dos 'finales' que se le vienen encima en cuatro días, primero esta sábado, en LaLiga, ante el Valencia, y el próximo martes ante el Manchester United en la Liga de Campeones.

Unos duelos de envergadura en los que los de Nervión pueden dar un golpe sobre la mesa de cara a la lucha por la cuarta plaza de la tabla, hoy en manos del conjunto che a ocho puntos de distancia, y hacer historia en Europa, consiguiendo el pase por primera vez a los cuartos de final de la Champions. Algo para lo que en la planta noble del Sánchez-Pizjuán entienden que es muy importante tener enchufada a toda la plantilla, habida cuenta de la exigencia del calendario y de lo mucho que puede aún quedar por venir hasta que la temporada eche el cierre.

Por ello, preocupa en las altas esferas de la 'Bombonera' de Nervión el hecho de que el físico pueda no aguantar en el tramo final, el más importante del curso, habiendo confiado Vincenzo Montella hasta la fecha en un once base en el que ligeramente introduce algunas modificaciones, sustentando su equipo sobre 12 ó 13 jugadores o apurando en exceso los tres cambios reglamentarios durante los partidos.

Unas costumbres poco habituales en España que, sin embargo, sí lo son más en el fútbol italiano, del que ha mamado un Montella que, pese a pertenecer a la escuela moderna del Calcio, tiene interiorizado algunos conceptos que podrían acabar pasándole factura en su primera experiencia en España.

Unos detalles por pulir de un técnico que cuenta con la máxima confianza en Nervión y que, según ha podido conocer ED, pusieron sobre la mesa Óscar Arias y compañía, aprovechando el tono del encuentro. Una conversación entre 'amigos' en la que, lógicamente, también se ensalzó el trabajo que ha venido haciendo Montella desde que arribó en Navidades.

Es decir, lo que en tiempos de Monchi solía llamarse en esta ciudad como el 'papelito' del de San Fernando a sus entrenadores, pero no precisamente en lo que a formar un once se refiere, pues el técnico italiano ha demostrado tenerlo bastante claro. Pese a ello, el currículum del napolitano invita a pensar que serán pocas las rotaciones que introduzca en las próximas dos 'finales', siendo la incorporación de Jesús Navas, quien podría llegar para el Manchester United y, a priori, no forzaría frente al Valencia, la principal novedad en el once.