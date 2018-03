Corchia ya ve la luz

Aún al margen del grupo, Sébastien Corchia encara la recta final de su recuperación. La lesión sufrida en el recto anterior derecho el pasado 23 de enero se ha alargado más de lo esperado inicialmente y le ha obligado a perderse hasta once partidos entre Liga, Copa y Champions, pero el francés espera estar a las órdenes de Montella en breve.

"Espero volver pronto, estoy mucho mejor. Ha sido la primera vez y ha sido un poco difícil, porque cuando me lesioné me encontraba muy bien. Pero trabajo para volver al mismo nivel. Mentalmente fue difícil porque veías a los compañeros entrenando mientras tú estabas en la sala para el tratamiento... Pero ya estoy corriendo, trabajando físicamente y con la pelota. Ahora es más fácil", explicó en losel lateral, que en su ausencia ha visto cómo Navas se adueñaba de su puesto, prometiendo una sana batalla con el palaciego cuando se recupere: "Jesús ayuda mucho, es un gran jugador y me entiendo muy bien con él. No me ha sorprendido su nivel defendiendo, es rápido y ha jugado muy bien ahí. Pero quiero volver pronto y entonces decidirá el entrenador".

De su boca, además, sólo salen palabras de elogio para Montella, que en sus primeros partidos le dio la continuidad que le negó Berizzo. "La confianza es casi todo para un jugador, y ahora que jugamos más veces juntos, los automatismos son mejores. Antes había muchos cambios y eso no va bien. Cuando llegó Montella fue un poco difícil, pero el equipo se ha ido haciendo al juego, es rápido, ataca mucho y defiende bien. Así es el juego del Sevilla, con ganas y agresividad", destacó.

Con esos mimbres, Corchia se muestra "ambicioso" y espera pelear al máximo en todos los frentes, feliz también por su vida en la capital hispalense. "Estoy muy contento de estar aquí, para mí es el mejor club para hacer grandes cosas. Y la ciudad, poco a poco, la voy conociendo, es magnífica y la gente es muy simpática, es un placer hablar con ella. También me han hablado de la Semana Santa y la Feria€ estoy aquí para conocer todo sobre la ciudad, descubrirla€ ¡y para ganar títulos!", zanjó.