El 'dardito' de Montella, quien sólo piensa en el Valencia, al Betis

Vincenzo Montella ha dicho que el duelo de este sábado contra el Valencia "es un partido bonito de preparar y de jugar", que merece "que se piense únicamente en él" antes del choque del martes en la Liga de Campeones frente al Manchester United en Old Trafford.

Montella recalcó este viernes en rueda de prensa que "el partido más importante siempre es el de mañana" y que "el domingo ya será tiempo de pensar en el Manchester", pero antes debe de ocuparse de un Valencia "muy compacto, muy bien organizado y con una gran transición de balón".

Para el preparador sevillista, este encuentro clave en la lucha por la cuarta plaza debe "jugarse con la motivación justa" porque "si vas con la quinta marcha y metes la sexta, puedes romper el motor".

El técnico napolitano alabó a su compatriota Simone Zaza, delantero valencianista a quien definió como "un gran jugador" y al que ha "seguido cuando estaba en la Fiorentina y el Milan" para un posible fichaje.

Añadió, además, que "menos mal que marcó el otro día" tras dos mese sin hacerlo, "porque estaba preocupado por si volvía a marcar contra el Sevilla".

Confirmó, por otro lado, que Jesús Navas "no jugará mañana ni el martes" debido a una pequeña rotura en el gemelo derecho, y aunque frente al Valencia lo suplirá el mexicano Miguel Layún, tiene dudas sobre su sustituto el martes, ya que el azteca no está inscrito para la Champions y el francés Sebastien Corchia "está mejor, pero no está bien todavía".

Montella explicó que el centrocampista Roque Mesa, ausente de las últimas convocatorias, "está creciendo en lo físico, pero es complicado porque siempre hay jugadores que se quedan fuera".

El expreparador del Milan también se refirió a la muerte del futbolista de la Fiorentina Davide Astori, una "situación inesperada que te toca mucho, te hace mucho daño" porque para él "siempre era un placer" encontrarse con el malogrado defensor internacional.

Un'dardito' al Betis

Finalmente, y en tono de broma, el italiano hizo referencia al Betis, cuando le preguntó un periodista si le resultaba incómodo tener dos partidos tan importantes en un espacio tan corto de tiempo. "La verdad es que estoy muy cómodo. Por ejemplo, el equipo de tu compañero no tiene estos partidos importantes", apuntó entre risas.

No es la primera vez que el 'Aeroplanino' se refiere a los verdiblancos. Recientemente, dijo no era "una posibilidad" que quedanse por encima del Sevila en la tabla. Está claro que le gusta el 'picante'.