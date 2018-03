Franco Vázquez: "Montella y Maresca saben cómo puedo dar lo mejor de mí"

Franco Vázquez es el hombre de moda en el Sevilla. El 'Mudo' ha pasado de silbado a ovacionado, al llegar un técnico, Vincenzo Montella, que sí ha entendido su fútbol y que ha unido las líneas del equipo para que el italo-argentino pueda estar siempre donde más le gusta, cerca del balón.

El ex del Palermo ha concedido una entrevista a Tuttomercatoweb en la que habla de su feliz momento, elogiando al técnico italiano.

- Y llegó Montella al mando de su equipo...

- Cuando llegó, me ??dio tanta confianza. Intento devolvérsela en el campo. Él ya me conocía desde que estaba jugando en Italia; él sabe cómo puedo dar lo mejor de mí. Me alegra que sea nuestro entrenador. Nos transformamos con él.

- Y también está Maresca en el cuerpo técnico...

- Jugamos juntos y estábamos en la habitación del hotel en las concentraciones. Él es un amigo. Él sabe cómo puedo dar lo mejor.

- ¿Piensa en volver a Italia?

- Estoy bien en Sevilla. Me recibieron muy bien, me gusta la Liga y aquí juegan los jugadores más importantes. Pero me gustaría volver a Italia. No sé cuándo, pero me gustaría.

- Su nombre estaba en la órbita de la Roma.

- Escuché las noticias. Pero nada concreto. La Roma es un gran club. Para cualquier jugador sería una hermosa plaza.

- ¿Se postula para el nuevo ciclo de la selección italiana?

- Ponerme una camiseta del equipo nacional es un sueño. Tengo que hacer lo que estoy haciendo ahora. La oportunidad vendrá. Jugar para el equipo nacional italiano sería agradable, desde luego. Quiero ponerme la camisa azul.

- Mientras tanto, su ex compañero Dybala vuelve a brillar.

- Tenía una lesión que lo penalizaba; ahora lo está haciendo bien. Estoy feliz, es un amigo. Cuando juega grandes partidos, estoy feliz por él, se lo merece. De mis antiguos compañeros de Palermo, además de Paulo, todavía escucho a Vitiello, Eros Pisano y Edgar Barreto. Éramos un buen grupo. Hicimos cosas hermosas en Palermo.

- ¿Sigue al Palermo todavía?

- Lo sigo, por supuesto. No puedo ver los partidos porque en España no se ve el B, pero me gustaría volver a ver a Palermo en la Serie A, le deseo lo mejor.

- ¿Objetivos para el presente y el futuro?

- Quiero dar mi mejor nivel. El sábado tenemos una final contra Valencia. Y luego, el martes, contra Manchester United. Apostamos por pasar de ronda: será difícil pero creemos.