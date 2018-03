Navas, ni contra el Valencia... ni contra el United

La evolución de Navas no ha sido la esperada.

Una malísima noticia: el Sevilla ha comunicado que Jesús Navas no sólo no podrá enfrentarse este sábado al Valencia, sino que tampoco estará el próximo martes ante el Manchester United. "El canterano se lesionó el pasado 25 de febrero en el partido ante el Atlético de Madrid y ha estado trabajando en solitario con idea de volver a tiempo para el duelo ante el Valencia CF y sobre todo al que se disputará en Old Trafford", explica el club nervionense.

"Sin embargo -añade-, la evolución en las últimas 48 horas no ha sido la esperada y, tal y como informan los Servicios Médicos del club, las pruebas realizadas reflejan que el jugador sufre una pequeña lesión en su gemelo derecho. El regreso del futbolista dependerá, por tanto, de su evolución".

Ante los ches, jugará de nuevo Miguel Layún, aunque el gran problema estará en la Liga de Campeones, pues el mexicano no está inscrito, al haberla jugado ya con el Oporto. A priori, salgo que Montella 'invente', Mercado podría jugar por fuera y ocupar Kjaer el eje de la zaga junto a Lenglet.