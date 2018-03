El once de Montella ante el Valencia

Generalmente, no falla. El once con el que trabaja Vincenzo Montella el día previo es el que suele sacar de inicio en los partidos. En esta ocasión, se trata de un tramo especial, pues los nervionenses se juegan en cuatro días su ser o no ser en LaLiga, donde aspira a quedar cuarto, y en la Liga de Campeones, en la que tiene sus esperanzas puestas de eliminar al Manchester United.

¿Hará, por tanto, el técnico italiano rotaciones antes el equipo de Marcelino García Toral? Pocas. O, más bien, sólo una, si nos atenemos al equipo con el que ha trabajado este viernes, según Radio Marca, y que está compuesto por Sergio Rico, Miguel Layún, Gaby Mercado, Clément Lenglet, Sergio Escudero; Steven Nzonzi, Éver Banega; Pablo Sarabia, Franco Vázquez, Nolito; y Luis Muriel.

Es decir, que el único cambio no obligado, respecto al once de gala de Montella, sería el de la entrada de Nolito, a un buen nivel en las últimas citas, por Correa en el extremo zurdo. El Sevilla se juega mucho...