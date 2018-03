Lenglet: "Es una derrota dura"

Layún valoraba así el partido contra el Valencia: "Los primeros cuatro puestos se nos alejan. Es dura la derrota en casa. Tenemos que ser inteligentes. Tenemos un partido crucial en pocos días. No creo que sea imposible. Es más difícil, pero mientras exista la posibilidad matemática tenemos que luchar".

En opinión del mexicano, el Sevilla hizo todo lo posible por marcar: "En todo momento propusimos. Desafortunadamente ellos encuentran los goles y acaban llevándose los puntos. Hay que valorar el cómo se buscó el partido sin hacer de lado que lo importante es ganar. Esto se gana con goles y nosotros tenemos que ser más inteligentes y ojalá de aquí en adelante logremos concretar mejor. El partido del martes es fundamental. Hay poco tiempo para darle luto. Tenemos que llegar de la mejor manera al partido".

Lenglet, por su parte reconocía que es una derrota dura: "Es una dura derrota porque jugamos bien sin marcar. Ellos fueron matadores. Es la historia del fútbol. Hay que trabajar porque quedan partidos importantes, sobre todo el martes. Hemos jugado bien, con ocasiones, pero no hay gol y eso lo pagamos caro. El partido no es un error individual, son 90 minutos. Hemos tenido ocasiones para olvidar ese error. Ellos han ganado, no sé si merecido, pero lo importante son los tres puntos. No creo que bajáramos los brazos tras su segundo gol. El martes tenemos otra final".