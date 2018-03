Muriel, la losa de (no) ser el fichaje más caro

Ha tenido que llegar el italiano Vincenzo Montella al banquillo sevillista para conseguir que el colombiano Luis Muriel acabe explotando como futbolista con la elástica blanquirroja. Con el gol que hizo ante el Athletic Club, el cafetero ya suma seis tantos en LaLiga, igualando al franco-tunecino Wissam Ben Yedder y al madrileño Pablo Sarabia como máximo goleador sevillista en el campeonato nacional; una privilegiada situación a la que le ha costado bastante llegar, ante la falta de oportunidades que ha contado con Eduardo Berizzo en el banquillo.

Y es que Luis Muriel ha demostrado ser un gran delantero, pero no ese 'killer' del área que se le presupone al referente ofensivo de un Sevilla de Champions que juega con un único delantero. Una miscelánea de circunstancias a la que se le ha unido desde el principio la pesada losa de ser el fichaje más caro de la historia del Sevilla Fútbol Club, habiendo desembolsado el club de Nervión a la Sampdoria 21 millones de euros. Un montante que, inevitablemente, le convierte en tal, pero que en términos relativos no se corresponde de manera fidedigna con la realidad económica.

Con un presupuesto de poco más de 200 millones de euros (el más amplio de la historia del club), los 21 kilos de Muriel corresponden al 10% del total del presupuesto, sobrando, por tanto, otros 180 kilos, aproximadamente, para configurar el resto de la plantilla sevillista. Un margen de maniobra bastante más amplio para moverse en el mercado al que en su día, por ejemplo, dejó en Nervión el fichaje del marfileño Arouna Koné, quien arribó a cambio de unos 12 millones de euros que significaron el 20% del presupuesto de aquella temporada, el cual rondaba los 60 millones de euros. Es decir, que para el resto del plantel sólo restaron aquel verano 48 kilos.

Un detalle económico que, aunque no le quita a Muriel el collar de ser el fichaje más caro de la historia del club, sí aporta una visión más amplia de la planificación sevillista esta temporada, con un mercado de fichajes en el que la inflación ha elevado el precio medio de los jugadores y en el que la confianza de la dirección deportiva sevillista en el futbolista es total, hasta el punto de asegurar en los corros futbolísticos, como ha podido conocer ED, que el internacional colombiano acabará aportando muchas alegrías deportivas antes de que en un futuro, incluso, acabe reportando una plusvalía económica en las arcas del club. Tiempo al tiempo.



"Soy su delantero desde su llegada"

"Con el entrenador siempre tuve una buena relación, incluso antes de que llegara a la Sampdoria", explica en Fox Sports Luis Muriel sobre su vinculación con Vincenzo Montella: "Lo conocí a través de Cuadrado, cuando estaba en la Fiorentina, y lo conocí varias veces fuera del campo. La buena relación continuó incluso en el momento de la 'Samp', cuando no jugaba tanto. No jugué porque no teníamos un equipo definido y Montella se vio obligada a hacer muchos cambios. Aquí las cosas son diferentes: desde su llegada soy su delantero y he dado respuestas positivas".