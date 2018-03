Lista de 23 del Sevilla para Manchester

Vincenzo Montella desplazará a todos los jugadores disponibles para el partido de Champions en Old Trafford con excepción de Ganso, único jugador en condiciones de jugar que se queda en tierra. El italiano no cuenta ni con Navas ni con Corchia, por lo que tendrá que encontrar una solución para el lateral derecho, ya que Layún no puede jugar en Champions, aunque sí se desplazará a la ciudad inglesa.

El Sevilla se ha entrenado hoy en una suave sesión para los que jugaron ayer y mañana por la mañana se desplaza a tierras británicas.

Así, la lista al completo la conforman: Sergio Rico, David Soria y Juan Soriano como porteros, Layún, Pareja, Kjaer Lenglet, Mercado, Escudero, Arana y Carriço, como defensas. Roque Mesa, Banega, Correa, Geis, Pizarro, Nzonzi, Nolito, Sarabia y Franco Vázquez como centrocampistas y Muriel, Sandro y Ben Yedder como delanteros.