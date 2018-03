Mata: "El Sevilla lleva muchos años rindiendo muy bien en Europa"

Juan Mata, mediapunta español del Manchester United, elogió este lunes al Sevilla, su rival en el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, y afirmó que el equipo hispalense "lleva muchos años rindiendo muy bien en Europa" y "tiene jugadores y fútbol para poner las cosas difíciles".

En su última entrada en su blog de los lunes, 'One Hour Behind', Mata pidió "el apoyo de Old Trafford para conseguir la victoria y el pase", ya que es "muy importante para todos avanzar en la Champions League" y sentir que están "con los mejores".

"Este martes necesitamos de nuevo el apoyo de Old Trafford para conseguir la victoria y el pase. Es importante para el club y para todos avanzar en la Champions League y sentir que estamos ahí, con los mejores", expresó el futbolista burgalés.

"Seguro que el Sevilla lo siente también así, y ya demostró en la ida que tiene jugadores y fútbol para ponernos las cosas difíciles. Llevan muchos años rindiendo muy bien en Europa y compiten muy bien. Ojalá sea una gran noche para toda la familia 'Red Devil'", manifestó.

El Manchester United recibe el martes en el 'Teatro de los sueños' al equipo del italiano Vincenzo Montella tras haber cosechado un valioso 0-0 en el duelo de ida en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Los hombres del portugués José Mourinho afrontan una semana trascendental en la temporada, puesto que, además del choque ante el Sevilla, el sábado reciben en casa al Brighton & Hove Albion en la sexta ronda de la FA Cup (Copa de Inglaterra).

"Cuatro días después recibiremos al Brighton, esta vez con el objetivo de meternos en semifinales de la FA Cup. Pese a su derrota del sábado, en febrero sumaron un buen número de victorias y están bien situados para lograr la permanencia, así que seguro que el sábado lo dan todo para meterse en semifinales", dijo Mata, quien no se olvidó la selección española de rugby y su histórico triunfo ante Alemania del domingo.

"Me despido por hoy, no sin antes enviar toda mi fuerza a la Selección española de rugby, que ganó con claridad a Alemania y está a una sola victoria de clasificarse de forma directa para el Mundial de Japón", sostuvo.

"Da gusto ver el aspecto de las gradas repletas para apoyar a un equipo que está generando cada vez más interés en mi país. Ojalá logréis la victoria en Bélgica y podáis disfrutar del Mundial", concluyó Mata.