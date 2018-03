Así vivieron Jiménez y Crespo el incidente en Grecia

Anoche se produjo un incidente bochornoso en el fútbol griego. Durante un trascendental PAOK-AEK, el árbitro anuló un gol al equipo legal, dando lugar a la invasión del campo por parte del presidente local portando una pistola. En dicho partido se encontraban dos ex sevillistas. Por el equipo local, José Angel Crespo, por parte del equipo visitante Manolo Jiménez. Ambos hablaron en El Larguero sobre el bochornoso incidente.

El entrenador sevillano se mostró muy crítico con el incidente y la intención del árbitro de continuar el partido: "Lo que me parece surrealista es que por un gol anulado una persona entre dentro del campo e increpe al árbitro y a nuestro banquillo. La pistola no la ha sacado, me da pena porque Grecia no merece estas cosas. El arbitro quería que se siguiera jugando, me parece increíble, nuestro presidente de forma coherente no ha dejado seguir".

Manolo Jiménez se mostró muy crítico con su rival de anoche, al que señaló como principal culpable de los problemas de la liga: "Los tres puntos que quitaron por lo de Óscar se los devolvieron y dejaron a la gente entrar al campo, eso si me parece lamentable. No creo Grecia sea peligrosa, todo pasa siempre en el mismo escenario".

Por otro lado tenemos la otra cara de la moneda, la de José Angel Crespo, jugador del PAOK que defendió a su club y a su presidente: "Estamos más acostumbrados a jugar en los despachos que en el campo. No me he dado cuenta de la pistola, pero si he visto fotos. Es un presidente ruso, va con mucha seguridad y temerá por su seguridad, por eso la llevará".

Para Crespo el problema en Grecia está en el poder que ejercen los grandes clubes de la liga, a los que acusó de estar molestos con la irrupción del PAOK: "Es vergonzoso lo que ocurrió en el partido y lo que ocurre en este país. Olympiakos y AEK organizan todo, cuando hemos peleado por el campeonato, empezaron a pasar cosas raras. El partido más peligroso que he jugado fue en el campo de Olympiakos. Tiraban bengalas al campo, nos obligaron a salir al campo aunque nuestro presidente no quería. Es un campo peligroso".