Arias: "Mantenemos la ilusión intacta"

Óscar Arias ha valorado en Radio Marca el partido de vuelta de octavos de final de la Champions.

Un estadio en el que los equipos españoles han logrado éxitos: "Ojalá podamos conseguir algo importante aquí, en un escenario fantástico ante uno de los grandes clubes del mundo en una cita importantísima para nosotros y tras unas grandes sensaciones que dejó el equipo en la ida, en la que merecimos algo más. Mantenemos la ilusión intacta".

Las casas de apuestas no dan como muy favorito al Manchester: "El Manchester tiene partidos igualados. No suele apabullar al contrario y dominarlos con claridad. Suelen estar abiertos. El Sevilla, por su parte, es un rival complicado para cualquiera. Visto el partido de Sevilla, tenemos nuestras opciones".

La puntería, clave: "Se tienen que dar una serie de circunstancias para pasar. Tenemos que afinar la puntería. También esa pizca de suerte para que si el balón va al palo entre y no salga, o que el portero no haga paradas como las de Neto el otro día. Ver portería en un partido de Champions fuera tiene una importancia grandísima, más tras el 0-0 de la ida".

La importancia de marcar: "Tenemos que marcar para pasar y el Manchester también. Si no, iríamos a penaltis. Está igualado con la diferencia de que un gol nuestro vale doble. El partido va a ser igualado, luego las circunstancias pueden hacer que no. Pero visto como se desarrollan sus encuentros todo hace pensar que el partido va a ser largo y vamos a llegar hasta el final con las espadas en alto".

¿Qué le preocupa del Manchester?: "Todo. Un equipo es un conjunto de jugadores con características distintas. En su conjunto pueden tener un rendimiento altísimo. Tiene calidad, velocidad, fuerza, gol".

¿Prefiere que no juegue Pogba?: "Me gustaría que jugasen con diez o con nueve. Pero no va a ser posible. Si no juega Pogba lo hará un jugador de gran nivel".

La banda derecha: "Son contratiempos que se dan. A veces coinciden lesiones en tiempo y demarcación y obligan al técnico a buscar una solución. Confiamos en que Vicenzo tome la mejor decisión".

Sufrir: "Estamos acostumbrados a lograr las cosas con sufrimiento, pero me temo que habrá que sufrir hasta el final".