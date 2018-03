Beto: "Si no es por De Gea la eliminatoria está 3-0"

Beto ha concedido una entrevista a Radio Marca en la que ha hablado del partido de hoy en Old Trafford entre el Sevilla y el Manchester United.

Noche histórica: "Puede ser otra noche histórica para el Sevilla. Hace 60 años que el Sevilla no se mete en cuartos. El Sevilla tiene bagaje para pasar ante un rival muy difícil".

De Gea salvó al United: "El Sevilla fue superior en la ida. De Gea fue el mejor del portero. El Sevilla podría haber salido con un 3-0 por ejemplo. El Sevilla no marcó, pero tampoco encajó. Son 90 minutos, pero a eliminatoria y el Sevilla es un equipo muy difícil de eliminar. También conozco el trabajo de Mourinho y es experto en eliminatorias. Es un técnico muy inteligente a nivel emocional. Va a ser un gran partido".

Su Sevilla, ¿mejor o peor?: "Mi Sevilla era diferente, con un entrenador diferente, jugadores totalmente diferentes. El Sevilla en los últimos 10 o 15 años ha tenido equipos muy competitivos, con mucha calidad. El Sevilla ha sido un club muy importante para docenas de jugadores".

Complicado, pero no imposible: "Individualmente, en teoría, el presupuesto del United, al ser de los mayores del mundo, le permite ser mejor. En mi opinión donde puede ser mejor el Sevilla será en lo colectivo y en las ganas de ganar. Las ganas de disputar cada metro del campo puede hacerle pasar. En eso el Sevilla es un equipo muy difícil de perder. Para ganar al Sevilla hay que trabajar mucho".

Los tres mejores del mundo: "No estando Neuer, Buffon hasta que se jubile es el mejor del mundo, luego Ter Stegen y De Gea".

La opción de ir al Mundial: "He venido a Turquía a un proyecto de un equipo histórico, el Goztepe. En los últimos años ha tenido problemas financieros pero desde hace cuatro años este presidente le ha dado esperanza. Este proyecto me agrada muchísimo por poder jugar, competir, experimentar una liga nueva, diferente a las que yo he jugado. Es una liga increíblemente competitiva. El hecho de jugar, me acerca al Mundial. Por eso vine".

Enfrentamiento con España: "Nos ha tocado España. Una de las mejores del mundo. Pero hoy por hoy Portugal ha crecido, ha ganado una Eurocopa, tenemos calidad en los jóvenes. Creo que va a ser un buen partido entre dos grandes selecciones".

La revelación de André Gomes: "Me sorprende que André haya tenido el coraje para decir lo que siente. André ha tenido la valentía de asumir qué es lo que le pasa. Es un chico muy bueno. Hemos coincidido mucho en la selección y es un jugador increíble. Lo suyo es una cuestión mental, de confianza. Valoro mucho esa entrevista. Creo que va a salir adelante porque es un buen chico y un buen futbolista. Necesita un empujón".