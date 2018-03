La lección del niño Antonio, el sevillismo de cuna y la soledad del portero, según Sergio Rico

Cuando Sergio Rico ingresó en las filas del Sevilla, la historia era muy diferente. El club hispalense militaba en Segunda División y llevaba más de 40 años sin ganar un título. Por su parte el Manchester había conseguido un triplete histórico y se convertía en el mejor club del mundo. Ahora, 18 años después, el Sevilla se codea con los grandes de Europa y el Manchester United intenta volver a una cúspide que perdió desde la marcha de Ferguson. Esta noche se enfrentan en la vuelta de octavos de Champions League, donde Sergio Rico será uno de los protagonistas.

El meta sevillano ha hablado para el periódico inglés The Guardian, donde ha abordado distintos asuntos y en el que ha recordado sus inicios, cuando llego al Sevilla en el 2000 con 7 años: "No era realmente consciente de eso. Yo era muy pequeño pero ese fue el comienzo, y me hace sentir orgulloso".

En la entrevista hablan de que Sergio Rico es un emblema de la ciudad, recordando que pertenece a la "Hermandad de la Redención", una de las hermandades más importantes de la Semana Santa sevillana. Criado en Montequinto, Sergio Rico tenía su pared llena de pósters de Andrés Palop, consiguiendo más tarde igualar a su ídolo con dos títulos de Europa League, aunque no consiguiera emular su gol al Shakhtar dijo Rico entre risas.

Sergio Rico debutaba con el Sevilla en 2014 y desde su debut ha conquistado los mismos títulos que su rival de esta noche. El meta hispalense visita hoy Old Trafford tras un partido de ida en el que los nervionenses no consiguieron perforar la meta de De Gea a pesar de ser superiores: "Esperaba un Manchester United más ofensivo, supongo que en su campo, con su afición, atacará más. La verdad es que la Champions League es un gran salto de calidad".

El gran protagonista del partido fue David De Gea, el portero español lo paró todo y consiguió que su equipo no llevara un resultado en contra. Rico habló de la solidaridad entre porteros, como la que tuvo Buffon con él cuando los porteros cometen errores. Sobre De Gea solo pudo llenarlo de elogios: "Quería que marcáramos, pero cuando ves a David hacer una parada así, te quedas asombrado".

Dicen que los porteros están algo locos, pero Sergio Rico no encaja con ese perfil: "Bueno, tienes que tener un toque de locura para ponerte frente a un tipo que pesa 100 kilos y te disparará desde cinco metros. Sin embargo, nunca tuve ese problema: mi hermano mayor era portero y yo quería seguir su camino. Siempre tuve claro que la pelota no era algo de lo que tener miedo".

Rico también habla sobre la figura e importancia del portero, algo que la gente no se para a analizar y tiene más importancia en el juego de la que parece: "Hay mucho trabajo detrás, tienes que manejar cosas en las que la gente no piensa, trabajar con tus entrenadores, estudiar todo. No es para nada fácil. La gente no ve cosas, como el trabajo táctico: entender sistemas, adaptarse, conocer estilos de juego. Ese es el trabajo del portero, también. Él es el único. Si hay un contraataque, a veces es porque el portero no ha visto al jugador libre y no ha organizado a sus defensores".

En relación a esto también se refirió a la soledad del portero y la importancia de la concentración: "Hay momentos en los que estás inactivo, cuando hay una posibilidad de que te distraigan, tu mente va a las gradas, a algo más allá del juego, y ese es el momento más peligroso. Puedes perder la pista del juego y, en milésimas de segundo, puede suceder algo".

Por último Sergio Rico habló de Antonio, el niño enfermo de cáncer con el que Rico inició una relación de amistad este verano. Antonio enfermó unas semanas después de conocer a su ídolo y desde ese momento tuvo todo el apoyo de Rico. El apoyo entre ambos es mútuo, ya que la historia de Antonio ha servido de mucho para el portero: "Tuvo un gran impacto en mí. Cuando fuimos a su casa pude ver la fuerza que tiene ese chico tras 15 horas en la cirugía, pude ver su valentía. Las operaciones me hacen sentir pánico, me aterrorizan, y que un niño de nueve años lo aborde de esa manera y como la supera es increíble. Puedes tomar eso como una lección, y lo hice. Me ha ayudado. A menudo nos preocupamos por cosas que creemos que son importantes y no somos conscientes de las que realmente lo son. Una enfermedad grave como esa ocurre inesperadamente, y tienes que enfrentarla, asumirla, como lo hizo Antonio. No se trata solo de deporte, es vida".