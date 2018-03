Tres del Sevilla al filo de la suspensión.

El Sevilla afronta esta noche uno de los partidos más importantes de su historia, por el rival, el escenario y, por supuesto, por lo que hay en juego. No en vano, el empate con goles y cualquier victoria supondrían su primera clasificación en la historia para cuartos de final de la Champions. Eliminatoria que, en caso de disputar, se podrían perder hasta tres futbolistas nervionenses en el caso de que vieran tarjeta amarilla en el partido de hoy en el ´Teatro de los Sueños´.

Se trata de tres hombres esenciales en los planes de Vincenzo Montella, parte de la columna vertebral de su once. De este modo, se encuentran al borde de suspensión los defensas Mercado y Escudero, así como el mediocentro y líder del equipo sevillista Banega. Como no podía ser de otra forma, los tres partirán esta noche en el equipo titular en un partido en el que, lógicamente, no pueden reservarse lo más mínimo. Escudero o Mercado podrían ocupar una posición que no será la suya, debido a las ausencias en la derecha.