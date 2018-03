Lukaku critica a sus compañeros: "Se escondían"

Romelu Lukaku salió a hablar después de que su equipo fuese eliminado por el Sevilla en los octavos de final de la Champions y no tuvo reparos en criticar con dureza a sus compañeros por no ofrecerse durante el partido.

"Algunos jugadores hicieron cosas mal, algunos se escondían. La decepción es tremenda porque empezamos bien el partido y después empezamos a permitir el control al Sevilla", dijo el delantero, que no quiso señalar a nadie en concreto.

Además, el ariete belga que el Sevilla fue superior y que fueron merecedores del pase a cuartos: "Tuvimos alguna oportunidad, pero no marcamos y ellos sí. Intentamos reaccionar, pero nos metieron el segundo y fue un gran golpe. Al final seguimos presionando, pero no bastó. Debimos haber jugado mejor, porque por calidad deberíamos haber pasado, pero no lo merecimos".