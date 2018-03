Scholes, en el descanso: "El Sevilla es un equipo muy pobre"

Desde que saliera la bola del Sevilla en el sorteo de los octavos de final en Mánchester se las prometían felices. Veían un rival asequible y el claro favoritismo de los 'Red Devils' en la eliminatoria. De hecho, desde Inglaterra no se cortaron un pelo en hacerlo público.

El primero de ellos fue Ray Wilkins,excentrocampista del Manchester United, que se cebó con el Sevilla durante su intervención en el programa Alan Brazil Sports Breakfast de Talkspor. Para el exinternacional inglés, el Sevilla en la Premier estaría peleando por eludir el descenso: "Sí, puede que sea difícil el partido, pero no lo veo como un rival para interponerse en el camino. ¿Dónde estaría el Sevilla en la Premier League? ¿Entre los seis últimos? Probablemente", comento Wilkins.

Eso ocurrió poco antes de jugarse el partido de ida en el Sánchez-Pizjuán, y ayer, durante el descanso del partido de vuelta en Old Trafford todavía con el marcador 0-0, otro ex del United como Paul Scholes no dudó decir lo siguiente: "El Sevilla es un equipo pobre, muy pobre. No tiene ningún gol. El United tiene que ganar este partido".

El karma que dirán algunos... A Scholes le recordarán sus palabras en televisión durante varios días.