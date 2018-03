Deschamps por fin llama a Ben Yedder

Premio conseguido. El buen trabajo de Wissam Ben Yedder en los últimos años y su eficacia goleadora al fin le han servido para que Didier Deschamps le convoque para la selección francesa. "Tiene una muy buena eficacia", ha dicho el seleccionador galo del delantero del Sevilla, que figura en la lista de 24 futbolistas que disputarán los amistosos contra Colombia y Rusia.



Ben Yedder, que no es titular en el Sevilla desde la llegada de Montella, acumula ya 19 dianas este curso, las últimas dos en los 20 minutos que disputó contra el Manchester United y que clasificaron al Sevilla para los cuartos de la Champions.



El futbolista mantiene así sus esperanzas de ir al Mundial, aunque estará muy complicado por la dura competencia en el ataque galo.



La otra gran novedad en la lista es la presencia de Lucas, jugador del Atlético de Madrid al que Lopetegui intenta convencer para jugar con España.



No están ni Lenglet ni Nzonzi, que en Old Trafford también realizaron sendos partidazos. El mediocentro se cae después de ir en la anterior convocatoria.



La respuesta de Ben Yedder en Twitter no se ha hecho esperar. "Muchas gracias a todos, es una felicidad para la que no tengo las palabras... Todos saben cuánto esperé y trabajé para este día... Es un gran orgullo para mí y para todos ustedes que siempre me han apoyado".





Merci beaucoup à tous c´est un bonheur pour lequel je n´ai pas les mots... tout le monde sait à quel point j´ai espéré et travaillé pour que ce jour arrive .. c´est une grande fierté pour moi et pour vous tous qui m´avez toujours soutenu ?????? VAMOSSSS !!! — Wissam Ben Yedder (@WissBenYedder) 15 de marzo de 2018