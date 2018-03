El Madrid y el Barça se pelean por Lenglet

Era de esperar que tras el espectacular partido de Lenglet en Old Trafford, su nombre saliera a la palestra en los rumores de fichajes del próximo verano. El jugador tiene una cláusula de 30 millones de euros, un precio que tal y como está el mercado es realmente apetecible para cualquier club por un central de su nivel.

El jugador ya había sido relacionado con el Barça en más ocasiones y de nuevo su nombre vuelve a sonar con fuerza para el conjunto blaugrana. Los culés siempre han pescado en Sevilla, y son muchos los jugadores hispalenses que han hecho la maleta para irse a la capital catalana.

Por otro lado ha aparecido en escena el Real Madrid. Según informa el Diario Sport, Zidane, técnico del conjunto blanco, ha aconsejado a su presidente pagar la cláusula de rescisión del central francés. Lenglet es jóven y tiene un gran futuro por delante y viendo los precios que se están pagando es una auténtica ganga, según considera el entrenador francés. Aparte Zidane cree que va justo de centrales esta temporada, ya que ante las lesiones de Vallejo está tirando de Ramos y Varane, con lo cual Lenglet podría serle realmente útil.

El problema con el que se encuentran ambos conjuntos es que Lenglet quiere irse a un equipo que le asegure ser titular. Madrid y Barça tienen dos parejas de centrales formadas por un joven con futuro y un símbolo del club, por lo que parece complicado conseguir hacerse con la titularidad en ambos equipos, algo que a día de hoy no es del gusto del francés.

El propio jugador habló a su llegada al aeropuerto tras el partido ante el Manchester United sobre su valor en el mercado. "No sé si soy barato o no. No es mi problema. Habría que preguntar al club. Estoy contento de jugar y todo lo que estamos consiguiendo. Las historias de contrato no me importan", afirmó Lenglet.