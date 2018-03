El Sevilla no teme una posible sanción de la FIFA

Luis Vicente Mateo, director de la escuela de fútbol del Valencia, afirmó ayer en una entrevista concedida a Radio Marca que Valencia, Sevilla y Villarreal están en el punto de mira de la FIFA por casos de menores extranjeros en sus canteras.

"Es vox pópuli que va a haber una sanción inminente parece ser a Valencia, Sevilla y Villarreal, los clubes que no han sido sancionados hasta ahora", afirmó Vicente Mateo en la entrevista. Como ya les pasó a Barça, Atlético y Real Madrid, el motivo de la investigación serían unas presuntas irregularidades en la gestión del fútbol base.

Sin embargo, desde el Sevilla aseguran a ESTADIO Deportivo que la entidad nervionense no tiene ningún expediente abierto de la FIFA, a diferencia de Valencia y Villarreal y no entienden por qué les meten en el mismo saco. Así, desde Nervión se vive ese asunto con mucha tranquilidad, pues no se espera que llegue ninguna sanción al Sánchez-Pizjuán.

En los casos anteriores como los del Atlético de Madrid, el Barcelona y el Real Madrid, la sanción fue la prohibición de fichar jugadores durante una o varias ventanas de traspasos.