Eligió Wissam Ben Yedder Old Trafford, el ´Teatro de los sueños´, para hacer historia con el Sevilla, metiendo al conjunto de Nervión en los cuartos de final de la Liga de Campeones por primera vez en su historia (en la 57/58, ya lo consiguió en la Copa de Europa) y convirtiéndose en el máximo goleador blanquirrojo en la historia de la Champions, sumando ya 12 goles y superando ante el Manchester United a Luis Fabiano (11).

Ben Yedder, quien este curso suma ocho dianas, es también el segundo máximo anotador de la actual edición de la máxima competición de clubes del Viejo Continente, sólo superado por el madridista Cristiano Ronaldo. Un futbolista que aspira a estar en el próximo Mundial de Rusia con Francia, habiendo entrado en la última preconvocatoria de Didier Deschamps, a pesar de no contar con la confianza de Vincenzo Montella, quien ha optado desde que llegó por el colombiano Luis Muriel. De ahí que el ex del Toulouse se la jugara a todo o nada durante los 20´ que disfrutó en casa de los ´Reds Devils´ de Mourinho (The Special One), donde se destapó como el salvador ante los ojos de Montella, alzándose como The Special Wissam. Tras haber contado en enero con numerosas ´novias´ ante la falta de confianza del técnico italiano, ´WBY´ optó por continuar en Nervión y dar la vuelta a su situación, al sentirse plenamente identificado con el equipo, la afición y la ciudad. Algo que está consiguiendo poco a poco, habiéndose convertido en el primer suplente que firma un doblete en Old Trafford.

De hecho, el sevillista es el único suplente que ha firmado un doblete decisivo de los cuatro jugadores que han firmado uno a lo largo de toda la historia de la Champions: Solskjaer, autor de dos goles al Deportivo en la 01/02; Beckham, dos goles intrascendentes al Real Madrid en la 02/03; y Tello, ante el Leverkusen en la 11/12.

Ben Yedder, además, es el único jugador de la actual plantilla sevillista que ha firmado un doblete en el presente curso, habiéndolo hecho hasta en cuatro ocasiones, con los dos goles de Old Trafford. Anteriormente ya hizo lo propio frente a Maribor y Liverpool en Champions, y ante el Cartagena en Copa del Rey. Una muestra más de la falta de referente que existe en el equipo sevillista cuando el franco-tunecino no está sobre el campo. Y es que en Old Trafford, The Special Wissam superó también a Jesús Navas, convirtiéndose en el noveno futbolista con más goles con el Sevilla en el siglo XXI, un total de 37 dianas

"Doy el máximo"

"Hemos hecho historia muchísimos años después y no podemos estar más felices. Doy mi máximo para marcar goles; he sido capaz de encontrar huecos entre la defensa. No me pongo límites; el equipo ha respondido de una forma brillante", aseguró el de Sarcelles tras la gesta cosechada en Mánchester. Ben Yedder, que llegó al Sevilla en el verano de 2016 procedente del Toulouse, donde había jugado seis temporadas, acumula ya 19 dianas, un tanto más que los 18 que cosechó en su primer año como sevillista.