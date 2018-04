Rakitic ya se recupera para la final de Copa

Ivan Rakitic se operó ayer y ya piensa en recuperarse para llegar a la final de la Copa del próximo 21 de abril.



El jugador croata sufrió la fractura del metacarpiano del primer dedo de su mano izquierda y, si llega al choque contra el Sevilla, lo hará con una férula para poder competir.



Básico en el esquema de Valverde esta temporada, el balcánico es, probablemente, el hombre más en forma del Barça junto con Messi, de ahí que su presencia en el Metropolitano se antoje vital para los culés. Rakitic se está multiplicando en la medular sevillista por los problemas físicos de Busquets.





Empezando la recuperación tras la operación en el dedo. Con ganas de estar listo cuanto antes y pelear por los objetivos que nos quedan esta temporada. ¡Gracias por vuestros mensajes!

Starting the recovery to be fit as soon as possible. Thanks for your messages! #ForçaBarça ???? pic.twitter.com/fgqz9cgpQr