Banega: "Este equipo siempre da la cara en todos los partidos"

Tras el encuentro Éver Banega destacaba que el fútbol siempre es complicado: "Todos los partidos son difíciles, es lo que tiene el fútbol, tienes alegría y sufrimiento".

Piensa que los primeros 45 minutos fueron duros: "El primer tiempo nos jugaron a la contra y no le podíamos entrar porque estaban cerrados, aun así el partido estuvo igualado, con un menos tuvimos la suerte de que no aceleraron y pudimos ir a por ellos".

Sobre los árbitros prefería no hablar: "No me centro en el arbitraje, nosotros tenemos que trabajar y seguir".

En la amarilla por simular el penalti tampoco se mete: "No voy a meterme en eso, lo importarte es que mostramos orgullo y aun así pudimos ganar".

"En este campo tenemos ese plus, estábamos con el marcador abajo y pudimos sacarlo con orgullo, este equipo siempre da la cara en todos los partidos", finalizaba el argentino.