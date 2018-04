Montella, "enfadado", carga contra el árbitro

No es amigo Montella de hablar de los árbitros, pero hoy no se ha mordido la lengua: "Cuando hay duda se puede fallar o no. Pero cuando es claro, no. Lo acepto, pero es increíble. Y al final sólo tres minutos... no lo entiendo", ha dicho a los medios del club.

El técnico se iba contrariado del terreno de juego: "Estoy enfadado por cómo ha ido el partido. En el primer tiempo hubo un penalti clarísimo. En la segunda parte tuvimos la expulsión. Estoy orgulloso porque el equipo ha demostrado fuerza, coraje y corazón. Tenemos que descansar y pensar en el martes".

La roja de Ben Yedder pudo condicionar aún más el partido: "Cuando la expulsión de Ben Yedder estábamos forzando. El equipo estaba creciendo. No sé qué ha dicho Ben Yedder. Hoy con el penalti y la expulsión no hemos tenido suerte. Y no es la primera vez".

Para su equipo, pocos reproches: "El equipo ha jugado con ganas al final. Con fuerza mental de un equipo grande. Esperamos meternos en la Europa League".

Cómo vio el partido: "El Sevilla tiene que ganar siempre. Me ha gustado la reacción con dos goles de desventaja y un hombre menos. Merecimos algo más. En el momento clave en el primer tiempo hay un penalti. En el segundo tiempo no hemos tenido suerte. Estoy un poco enfadado por eso. Acepto siempre los errores alguna vez del árbitro, pero cuando es claro... No es la primera vez. No entiendo por qué da tres minutos y pita antes de los tres minutos. No había visto esto antes y ya es la segunda vez en este campo. Es una situación un poco rara. Me ha gustado cómo ha luchado el equipo. Con un poco más se podía ganar. No estoy enfadado con el árbitro, con la situación del juego, pero no es la primera vez. Se puede errar. Yo puedo fallar con el planteamiento, los jugadores... pero cuando es claro. Mañana se me pasa".

Ben Yedder: "Ha hablado con el árbitro. Es lo que me ha dicho. No sé si era para expulsarlo. Lo que no acepto es que pita antes de terminar el tiempo de añadido. Me gustaría que me lo explicaran".

El punto sabe bien: "Me sabe bien. La reacción me sabe bien. Significa que el equipo tiene corazón. Ha demostrado algo más con esta recuperación".

Buen final de partido: "He dicho más de una vez que es la cabeza la que hace correr las piernas. Hoy es la demostración. Estoy contento por esto, ha demostrado que tienes corazón, ilusión".

Recta final de temporada y los jugadores dan síntomas de cansancio: "Se le da mucha importancia al cansancio. Sarabia ha hecho un sprint ya con 2-2. Suárez jugó en China antes de jugar aquí y marcó en el 90 y juega todos los partidos. La cabeza es lo que mueve todo".

Reacción final: "No creo que el Villarreal haya sido superior en la primera parte. No siempre se gana jugando mejor que el rival".

¿Qué cree que no saldrá en los periódicos mañana?: "La prensa siempre hace bien su trabajo. Lo más importante lo leo siempre en el periódico".

Muriel: "Quería darle descanso a Ben Yedder. Muriel no estaba al cien por cien. Ha jugado con analgésico. Con el tiempo el dolor ha salido y no estaba al cien por cien".