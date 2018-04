Nolito: "No voy a decir lo que pienso sobre el árbitro porque me perjudicaría"

Nolito dejaba claro que han luchado en un partido muy complicado para el Sevilla: "Hemos luchado muchísimo, en todo momento el equipo ha luchado y ha confiado, no es fácil remontar 0-2 ante un equipazo como el Villarreal".

Sobre las decisiones arbitrales prefería no hacer declaraciones: "Con todo mi respeto no voy a decir lo que pienso, porque me perjudicaría. Pienso que todos no equivocamos, pero creo que tantas veces no se puede equivocar, ni los jugadores ni los árbitros".

Además, no se arrepiente de tirar el penalti: "He fallado el penalti, pero me he repuesto, el que lo falla es el que lo tira. Al menos he marcado el gol, nos hemos rehecho con uno menos".

Sobre la clasificación a Europa League: "En la vida todo es posible, el equipo debe seguir luchando, venimos desgastados tras el partido con el Bayern, pero hay que seguir, el equipo puede con todo y hay que seguir".