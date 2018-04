Nzonzi: "En nuestro campo tenemos que ganar"

No estaba satisfecho Nzonzi con el resultado y ni siquiera su gol le permitió ser optimista tras el partido. "Tenemos que ganar cuando jugamos en casa. No estamos contentos. Tenemos buenas sensaciones, no jugamos mal, pero no ganamos, que es lo importante", ha dicho a beIN Sports.

El Sevilla sacó casta para empatar el duelo cuando estaba con diez: "Es difícil jugar diez contra once, más después de Champions, pero todo está en la mente. Pensamos en ir adelante y pudimos volver al partido".

Sobre la expulsión de Ben Yedder, el centrocampista quiso exculpar a su compañero: "Él tiene muchas ganas de entrar en el partido y aportar al equipo. Esto puede pasar".

Ahora toca amarrar Europa: "Vamos a seguir. Quedan muchos partidos y darlo todo para acabar quinto o sexto".