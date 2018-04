Castro: "¿Cómo pueden estar los sevillistas enfadados?"

José Castro ha intervenido en Cope desde la Feria para analizar la temporada del Sevilla y ha acabado teniendo un enganchón con uno de los periodistas a cuenta del ambiente en torno al Sevilla. Le preguntaban a Castro por los aficionados que increparon al equipo al final del choque con el Villarreal y respondía así el presidente: "Ambiente encrespado no puede haber. Tú eres periodista y tienes que saber antes de hacerme esa pregunta cómo está el equipo. Estamos en tres competiciones. ¿Cómo pueden estar los sevilistas enfadados? Tienen que estar contentos. Habrá cosas que mejorar, la planificación... pero después de llegar a cuartos de Champions y estar en la final de la Copa... ¿Es que se llega a la final de la Copa cada año? Nos ha eliminado el Bayern sin marcarnos ningún gol. Ustedes son profesionales y hay que hablar de lo que hay. No de redes sociales o de increpar. La mayoría de sevillistas son inteligentes. ¿Cuántos equipos hay en la final de la Copa? ¿Cuántos tienen la opción de ganar un título? 40 equipos querrían estar en la final de Copa. ¿Y usted me habla de increpar?".

El presidente espera entrar en Europa vía Liga: "Vamos a intentar entrar en UEFA por LaLiga. Antes tenemos la opción de la Copa. Es evidente que nuestra Liga no es buena y también que tenemos 17 o 18 partidos más que el resto de equipos. Hemos optado por todo y ahora tenemos esa encrucijada. Tenemos Copa para tener título y Europa".

La roja a Ben Yedder: "Ben Yedder se equivocó. No hablo de los árbitros, pero la del otro día hay que verla. A mí me gustaría ver si ese árbitro es capaz de sacar esa tarjeta en Madrid o en Barcelona. Pero es que además no pitó penaltis...".

Partido de Riazor: "Este partido son tres puntos que nos pueden hacer falta. Nos gustaría descansar y afrontar la Copa con descanso. Pero como dice el entrenador, es algo más de cabeza. Hay que estar presto para luchar por un título, algo que está a nuestro alcance cada temporada y que no pueden hacer muchos".

Futuro de Montella: "Los análisis siempre se hacen al final, también con Montella, pero es un magnífico entrenador".