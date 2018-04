Montella: "Claro que quiero seguir en el Sevilla"

Vincenzo Montella ha dado la rueda de prensa previa al partido contra el Deportivo de La Coruña. El técnico ha hablado sobre su futuro y ha dejado claro que su intención es comenzar la próxima temporada en el banquillo del Sevilla: "Estoy contento aquí. Tengo contrato para el próximo año. No pienso en eso, pienso en trabajar. Alguna cosa en el contrato hay (liberatoria), pero no la sé, habría que preguntarle al presidente. Claro que sí me gustaría seguir. Estoy contento con mi trabajo y con estar aquí el próximo año".

Con respecto al partido en Riazor, Montella ha anunciado que viajará Carlos Fernández por los problemas que tiene arriba con Ben Yedder sancionado y Sandro y Muriel con problemas físicos. "Lo veremos hoy. Seguro que no va Ben Yedder. Muriel tiene un problema en el pie. Lo veremos hoy y mañana Carlos Fernández vendrá con nosotros. Es un delantero muy fuerte. Van a viajar todos".

El 'Aeroplanino' no ha ocultado la decepción que tiene con el rendimiento de su equipo en LaLiga, pero ha recordado que los equipos de Champions sufren en la competición doméstica: "Estoy de acuerdo con que no hemos hecho una gran Liga. El otro día leí lo que dijo Guardiola, que es más experto que yo. Tres de los cuatro finalista de la Champions están a 20 puntos en sus campeonatos. Es muy difícil competir en tres competiciones. Nosotros hemos récord histórico en Champions, hemos competido en la Copa y hemos sufrido en LaLiga hasta ahora. El City ha gastado 800 millones en los últimos tres años. El Sevilla un poco menos".

El Deportivo: "Es un partido importante para LaLiga. El equipo está bien. Lo veremos seguro en el entrenamiento. Han hecho una prueba de orgullo grande. Estoy contento por la reacción del final".

Final en Riazor: "Se habla mucho de final porque el Sevilla está acostumbrado. El Deportivo se ha levantado en los dos últimos partidos. Tiene un buen equipo. Le he visto los dos últimos partidos y será difícil como siempre. Lo importante seremos nosotros".

El depósito de gasolina: "Marzo-abril son los meses fuertes para todos los equipos. Llegué en enero y he seguido una carretera. Algunos jugadores están cansados y hay que hacer cambios".

¿Prioridad a la Copa?: "No se puede elegir una competición. El del Barça es un partido decisivo para la suerte de nuestra temporada. Pero se puede ganar o perder. Lo importante es LaLiga para ir a Europa. Es tan importante mañana como el sábado. Alguno necesita descansar porque hizo un gran esfuerzo el sábado después del miércoles. Hay que descansar no porque llegue la final de Copa".

Temporada en el alambre: "La temporada puede ser un desastre o un éxito: "El fútbol es así. Es normal. Estamos en una final y peleando en LaLiga. Hemos hecho una gran Champions, conmigo y sin mí".

Interés del Barcelona en Lenglet: "Lenglet es un campeón en la cabeza y en el campo. Puede en un futuro jugar en un equipo grande como el Barcelona, pero espero que se quede algunos años en el Sevilla".

Concentración: "Estaremos fuera. Estuve el sábado por la noche en la Feria. La gente fue cariñosa. Ayer no fui, prefiero trabajar. Quien está en la Feria siempre está contento. Nos vamos porque tenemos que preparar el partido. Estaremos cerca de Sevilla. Quizá se oiga la música en Marbella".

¿Qué nota se pondría?: "No me gusta hablar de mí mismo. Siempre me analizo, en qué puedo mejorar. Creo que no es fácil entrar cuando LaLiga está en curso. El equipo tiene una buena identidad. Puede mejorar, pero también podría empeorar. Tenemos todo en juego. LaLiga podría ser mejor, pero es difícil competir en tres competiciones. No somos superhéroes".