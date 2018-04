Sampaoli acudirá a la final de Copa Sevilla-Barcelona

No es la primera vez que Jorge Sampaoli ve 'in situ' esta campaña a su ex equipo. Ya estuvo en el palco del Sánchez-Pizjuán para presenciar los encuentros ante el Espanyol y Las Palmas y el próximo sábado hará lo propio en el Wanda Metropolitano para seguir de cerca la final de Copa frente al Barcelona, muy pendiente obviamente de Messi.

Así lo indican desde Argentina, desvelando TyC Sports que, pese a que en Madrid iniciará una nueva gira europea que lo llevará por Italia, Francia, Holanda, Inglaterra y Portugal, el técnico casildense ya tiene decididos 34 de los 35 futbolistas que formarán parte de la prelista para el Mundial de Rusia.

En la misma se encuentran los sevillistas Banega y Mercado, pero no otros como Correa, Pizarro o Nico Pareja, con los que contó alguna vez a lo largo de la temporada.