Montella: "Estoy cansado de comentar que no marcamos"

Montella habló para los micrófonos de la radio del club, donde se mostró harto de uno de los grandes problemas del equipo: "Estoy cansado de comentar que no marcamos, es una realidad, ahora hay que centrarnos en llegar a Europa. No me ha gustado el final, que casi pudimos perder, pero si me gustó la actitud del equipo, tuvimos control del partido, pero no quiero hablar de ocasiones falladas".

"El equipo ha luchado hasta el final. Hemos estado un poco largos en los últimos minutos y no me ha gustado mucho, pero tenemos que mejorar para ganar el sábado, no puede haber muchas ocasiones", comentó con vistas al choque que se disputará en el Metropolitano.

Del partido ante el Deportivo dijo que fue "muy tenso" y consideró "muy raro" el 0-0 por las ocasiones que generaron unos y otros.

"El Sevilla empezó muy bien, pudimos marcar algún gol y no es la primera vez que el equipo tiene un buen control del encuentro pero no marca. Al final el fútbol es así y pudimos perder porque hubo un balón al palo y Soria hizo una o dos paradas muy buenas", reconoció.

Del Deportivo, afirmó que "en los últimos meses está muy compacto, tiene confianza y calidad" y su entrenador, Clarence Seedorf, "ha hecho un buen trabajo y le ha pasado confianza".

De su equipo admitió que necesita "ganar" porque está en un bache de resultados en LaLiga Santander, en la que se ha marcado el objetivo del sexto puesto.

"Estoy enfadado un poco porque no es la primera vez que podemos ganar y no lo hemos hecho. Tal vez no es una casualidad. Pero tengo confianza de que acabaremos en Europa", dijo el preparador italiano, que confía en recuperar a los jugadores que utilizo en Riazor y que repetirán ante el Barcelona.