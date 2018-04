Muriel mantiene la apuesta

Luis Muriel se emplea con sinceridad cuando toma la palabra y nunca se ha escondido a la hora de reconocer que sus comienzos en el Sevilla no han sido fáciles y que le costó adaptarse más de lo esperado. En esta línea se expresó en una entrevista concedida a Fox Sports, en la que confesó que quizás las prisas por mostrarse le pasaron factura.

En este sentido, añadió que el aterrizaje de Montella en Nervión le ayudó considerablemente a relajarse y a jugar con mayor tranquilidad. "Quería demostrar todo rápido, pero la llegada de Montella me ha relajado. Al principio sí es cierto que me costó mucho", comentó el delantero de Santo Tomás, que recordó la apuesta que hizo con un miembro del cuerpo técnico del italiano al poco de llegar: "Tengo una apuesta con Nicola Caccia, nuestro segundo entrenador, y me ha prometido un premio si llego a 20 goles, aunque no me ha dicho qué es".

Por otro lado, Muriel se refirió a las comparaciones con Ronaldo Nazario: "De pequeño siempre veía todos los vídeos de Ronaldo. Sus regates, sus gestos... Intentaba repetirlo todo, como con Ronaldinho. Pero sí, creo que me quedó algo de Ronaldo Nazario".