Soria echa un cerrojo que parecía roto

Ya son seis los partidos sin ganar, pero en La Coruña, al menos, el Sevilla dejó su puerta a cero, algo que no ocurría en Liga (sí lo hizo en Múnich) desde el pasado 3 de marzo, en casa ante el Athletic. Y no fue porque el Deportivo no tuviera ocasiones. Las coleccionó, al contrario, de todos los colores, pero entre la falta de puntería de sus jugadores, el poste y David Soria, los nervionenses se quedaron con un punto... y gracias.

Montella ha confiado en el meta madrileño para esta recta final de temporada y ayer respondió tras dos partidos con errores que costaron goles, ante Celta y Villarreal, si bien es cierto que en ambos también protagonizó buenas paradas, lo que le supondrá sin duda un golpe de moral de cara a la cita de este sábado en el Wanda.

Ayer, en concreto, fueron siete las paradas realizadas por el joven cancerbero sevillista, que amargó especialmente a Lucas Pérez en la recta final del encuentro. También Adrián sufrió su seguridad. En unos días tendrá un examen mucho más exigente.