Muriel: "La final está al 50%"

Llega tranquilo. Acepta sin problemas realizar la entrevista a la intemperie a pesar de que aprieta el frío en la ciudad deportiva. Y, desde la primera palabra, se expresa con la clase de sinceridad que siempre se agradece, con la claridad que emana de una absoluta humildad y de una fe individual y colectiva fraguada a golpe de esfuerzo y trabajo.

A corta distancia es tal y como lo definen en su tierra, cercano y con la convicción del que ha llegado tan alto desde lo más bajo. Por ello, a Muriel no se le puede hablar de imposibles y transmite la sensación de que cree realmente en superar al Barça el sábado y levantar un título que le "daría la vida al Sevilla".

Lo argumenta con sentido, en base a cómo desafió a los de Valverde en su última visita a Nervión y con el impulso ofrecido por la Roma en Champions pese a la presencia de Messi, convencido de que la fórmula de rentabilizar los espacios como lo hicieron en LaLiga, acompañado del acierto del que careció para sentenciar en dicha cita, puede desactivar a los azulgranas: "En una final, a partido único, las opciones están al cincuenta por ciento".

- Antes que nada, ¿cómo fue despertar del sueño Champions?

- Es algo lindo poder vivir ese tipo de experiencia, de soñar y creerte hasta el último minuto que puedes alcanzar una semifinal ante un rival como el Bayern. Sabíamos que podría pasar eso y desde entonces estamos centrados en lo que queda de Liga y en final de Copa, que puede significar algo muy importante en la recta final del curso.

-¿Es duro volver a la realidad?

- Habría querido seguir soñando, creyendo en eso que teníamos en las manos, pero creo que la realidad es ésta, tenemos que asumirla con la responsabilidad que venimos asumiendo estos retos, y terminar la temporada de la mejor manera. Tenemos objetivos por cumplir que requieren la máxima concentración.

- ¿Cómo explica la diferencia de rendimiento del equipo entre las competiciones eliminatorias y LaLiga?

- Me es difícil darle una explicación lógica. El equipo nunca se guarda nada, siempre ha entregado todo, pero, de pronto, inconscientemente, algunos partidos como los de Champions se preparan de otra manera. Son tan importantes que a veces no es necesario ver un vídeo o hacer un trabajo táctico, porque la concentración ya viene en sí mismo, y pasa que después juegas de repente un partido de Liga que sí requiere más esa preparación, no tanto en lo táctico sino en lo mental. Por ahí dejas de hacer cosas que en estos partidos de Champions las hacías por dicha concentración. Es algo más inconsciente, que lo llevamos cada uno, que voluntario, porque el equipo siempre trata de dar lo mejor cada vez que salta al campo. Nunca hemos dejado de intentar las cosas, y ahora podemos hacerlo. Tenemos que centrarnos en la LaLiga y en ese partido de Copa que nos darán la vida.

- El sábado se presenta su primera oportunidad de ganar un título con el Sevilla; ¿cómo ve la gran final?

- Es un partido complicado, duro, sabemos lo importante que es y en el momento en el que llegamos. Es una linda oportunidad para ponerle el moño a esta temporada y terminar haciendo una temporada buena para nosotros. Creo que este partido nos dará mucho a nivel mental para el epílogo de la Liga. Es fundamental que lleguemos con ese impulso de haber ganado un título que, además, supone asegurar un puesto en Europa con la consecuente tranquilidad.

- ¿Se juega el Sevilla la temporada contra el Barça?

- Bueno, nuestra temporada pasa por todos los partidos que restan de aquí al final. Entre nosotros nos hemos dicho que todos los choques que restan son finales, porque suponen muchísimo para nosotros y si queremos terminar de la mejor manera no podemos menospreciar o dar por descontado nada.

- ¿Qué opciones reales le ve al Sevilla en la final?

- Después del partido que jugamos aquí en Liga, las sensaciones son buenas, por el tipo de partido que hicimos, porque creamos muchas ocasiones para asegurar una victoria que por la falta de puntería se nos escapó. Creo que a partido único, en una final, las opciones están al 50 por ciento y nosotros vamos a tratar de que la ventaja sea para nosotros, dándolo todo y estando concentrados. Este equipo ha demostrado que puede hacer grandes partidos ante grandes rivales, y éste no será la excepción.

- Aquel partido ha sido vital para afrontar la final con confianza.

- El haber hecho un partido así, ya quitando el resultado final, que nos dejó la amargura por todas las ocasiones que fallamos, nos dejó una gran sensación, esas ganas de creer que es posible, que podemos ganar y que el buen papel ante los grandes nos da para soñar con ese título.

- En aquel choque dispuso de numerosas ocasiones, ¿le queda una espinita clavada?

- Seguramente. Lo he pensado muchas veces, volver el tiempo atrás y afrontar una de esas ocasiones de otra manera. La tranquilidad que en ese momento sentíamos por el poco peligro que ellos creaban nos llevaba a relajarnos o en mi caso a no sentir tan pesadas esas ocasiones por la calma que suponía el resultado. Al final pesaron bastante por cómo terminó todo, ojalá que se pudiera volver atrás, pero ahora sólo queda pensar en que no nos puede pasar más, en que tenemos que aprender. Si en ese partido creamos tantas ocasiones, ahora podemos volver a hacerlo y seguramente terminar de una manera diferente.

- ¿Ayuda o perjudica al Sevilla que el Barça haya sido eliminado de la Champions?

- Esa eliminación los obliga a ganar las dos competiciones que le restan sí o sí, y nosotros podemos aprovechar la tranquilidad que les puede faltar por esas ganas de ganar, sabiendo que también tenemos nuestras armas.

- ¿Cree que al Barça le podría afectar la presión?

- A eso me refiero. El hecho de quedar eliminados de la Champions aumenta la presión sobre ellos, y mantener esa tranquilidad que nos pueda dar esa ventaja extra sería fundamental para imponernos en este encuentro.

- ¿Cómo se le puede ganar a los azulgranas?

- En el partido que hicimos en casa demostramos que estando concentrados y aprovechando cada espacio que ellos dejen se les puede hacer mucho daño y de esa manera podemos ganar al Barça. En dicho encuentro estuvimos muy centrados en el primer tiempo y cada vez que nos ofrecieron espacios supimos administrar bien el balón, creamos muchas jugadas de peligro, si bien no concretamos todas esas ocasiones que tuvimos y que nos pudieron dar la victoria. Creo que jugando un partido como el que hicimos aquí tenemos muchas opciones.

- En este punto cabe decir que hay dos Barcelonas, con y sin Messi...

- Sí, sí, ésa es la otra cara de la moneda; en los 70 minutos que no jugó fuimos claros dominadores del partido, y en el momento que pisó el terreno de juego las cosas cambiaron. Obviamente, este Barcelona es otro con Messi, y nosotros lo sabemos, pero tenemos que ver también lo que consiguió la Roma en Champions, un equipo serio, que se plantó bien, aprovechó cada ocasión de la que dispuso y supo revertir una situación tan difícil. Nosotros no podemos ser menos que eso, y vamos a dar el todo por el todo.

- ¿Supone un refuerzo moral la proeza de la Roma?

- Te da esa fuerza, esas ganas, esa confianza de ir y de pelearlo, sabiendo que un rival como la Roma hizo el partido que hizo, que ganó, que le dio la vuelta a una situación muy complicada. Eso nos da esas ganas e impulso para afrontar la final con mucho más confianza y con la seguridad de que podemos hacer un buen partido y obtener un buen resultado.

- Acaba de afirmar que el triunfo pasa por aprovechar los espacios y usted se siente más cómodo con metros por delante; ¿se ve titular el sábado?

- Bueno, yo me veo titular siempre, siempre quiero jugar, siempre quiero aportar, estar dentro del terreno de jugo. Y, por supuesto, me gustaría estar en este partido, que es único, pero ya está en la decisión que tome el entrenador. Yo estoy trabajando de la mejor manera posible y me preparo para estar al 200 por ciento para esta oportunidad tan linda que tenemos.